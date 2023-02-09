PChome營收大幅縮水，取消績效獎金，董事長詹宏志更表明「今年不領薪水」，引發熱議。就有網友詢問，PChome送貨快，退貨阿莎力，但為何大家都跑去momo買，明明momo退貨時常有糾紛，對此不少人直言，PChome光「介面」就被momo吊打。

網友在PTT八卦版詢問，PChome買家電可以分很多期，退貨也夠阿莎力，反而momo退貨糾紛時有所聞，照理來說大家應該都會優先選PChome，為何會搞到經營困難，甚至老闆不領薪水？

許多網購愛好者直言，momo介面比PChome好用許多，加上送貨速度追上來後，PChome已經沒有優勢可言。(圖／momoshop)

文章PO出後湧入許多鄉民回答，大部分人都認為「瀏覽介面」是最大主因：「光介面PChome就看不到momo車尾燈」、「PChome介面真的懶得看下去」、「PChome介面超鳥，有夠難搜尋」、「版型影響瀏覽，最直接反應的不就是營收被momo屌打」、「momo版面好用的程度僅次蝦皮」、「6年前我還會推PChome，現在介面真的不行，看得頭很痛」、「PChome介面罵很久了，一直沒改善」。

此外，還有人也分享自身經歷，舉出其他原因，比方說折扣與過年送貨：「PChome主打24小時到貨，現在被追上就沒優勢了」、「我在momo退貨沒遇過問題」、「momo折扣跟優惠券給得很大方又折的多」、「除夕在momo下單香水，初一就到了...」、「momo優惠券加上mo幣回饋，買東西都便宜不少」、「現在連買書都在momo買，又快還有雙重折扣」、「你是活在幾年前，momo退貨超容易好嗎」、「現在網購基本上就是蝦皮跟momo的天下，PChome根本沒優勢了」、「momo聰明的是，用折價券後，很多東西比PChome硬是便宜了好幾10塊，台灣人精打細算，當然選前者」。