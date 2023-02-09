女星隋棠日前砸下8千萬購買豪宅，卻被鄰居指控噪音問題，鬧上新聞版面，戰火相當激烈，而提起「擾鄰」問題，歌壇天王周杰倫2020年曾深夜在家中彈鋼琴，並曬出彈奏影片到IG上，被一名網友質疑：「吵到鄰居了」，那時，周杰倫以簡短1句話回應，霸氣態度引來6千名網友猛按愛心。

隋棠近日被鄰居向週刊爆料，放任3名小孩在清晨和深夜吵鬧，且多次溝通皆無效，隋棠為此發出千字文回擊，表示小孩作息一切正常，且已全力配合對方要求，後來又有別位受害者現身指控，堅稱鄰居上門時曾手握榔頭，甚至稱小孩也被對方咆哮。雙方目前各執一詞，只能訴求法律解決。

周杰倫2020年彈琴也被指擾鄰。(圖/周杰倫 IG)

事實上，周杰倫2020年也被質疑擾鄰，IG曾PO出彈奏鋼琴的影片，可聽見他正在彈奏李斯特的《嘆息》，行雲流水的彈奏技巧，以及蘊含飽滿情緒的琴聲，令人聽得心曠神怡，因此留言區刷出一片好評，然而，那時已是深夜，其中一名網友回應：「吵到鄰居了」，釣出周杰倫本尊翻牌回應：「我有想過，但我家沒鄰居，謝謝。」當時此話一出，一度登上大陸社群熱搜，出現不少相關討論。