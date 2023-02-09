「小哥」費玉清縱橫演藝圈40多年，獨特迷人的唱腔以及招牌的唱歌手勢，即使自2019年引退3年多，仍被無數歌迷牢牢記在心中，近日來自非洲的網紅，翻唱費玉清的代表作《一剪梅》致敬，不僅中文咬字非常標準，富有感情的歌聲超級動聽，吸引23萬人朝聖按讚：「一開口真的不輸原唱費玉清」。

該位網紅名叫「非洲帥哥波波」，擅長講中文，去年2月創立Youtube頻道至今，不時邀來同好翻唱華人歌曲，吸引4萬粉絲訂閱，至今擁有626萬的驚人觀看次數，日前，波波邀請一名女生和他對唱《一剪梅》，兩人在非洲的戶外頂著大太陽開唱，臉部表情非常豐富，和身後另兩名同好配合音樂全身搖擺，在眾人的詮釋下，嘹亮的歌聲呈現出的舞台表演，別有一番風味。

影片一出，許多華人粉絲紛紛誇讚：「為這些黑人兄弟們點個讚，節奏感和嗓音真的很棒」、「這可以上春晚了，非洲人唱歌真的好聽！」、「女生聲音很有感染力」、「不看臉根本聽不出來是非洲人唱的，真棒而且音準很好」、「嚇壞了原唱吧！厲害！加油」、「好聽！小哥的表現尤其出色」、「真的厲害咬字清楚。」