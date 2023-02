烏克蘭總統澤倫斯基今天閃電訪問英國,下午在國會西敏廳以英語發表歷史性演說,超過千名議員與官員齊聚、全程站立聆聽,下議院議長霍伊爾獲澤倫斯基親贈來自烏軍一流飛官的「自由頭盔」。

頭盔上以英文寫道:「我們有自由,請給我們翅膀保護它。」(We have freedom, give us wings to protect it.)

澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)於2020年10月首度以總統身分訪問英國,期間曾與霍伊爾(Lindsay Hoyle)會晤,當時是霍伊爾於2019年11月接任議長後首次接見的外國領導人。澤倫斯基今天在演說最後提到,兩年前,他感謝霍伊爾款待美味的英式下午茶,而兩年後的今天,他期待可以預先感謝英國慷慨提供強大的英式戰機。

今天的演說長約23分鐘,期間多次被聽眾的熱烈掌聲與善意笑聲打斷。澤倫斯基在呼籲英國支援先進戰機、長程飛彈之餘,也不忘展現機智幽默。

他提到,稍晚他將晉見英王查爾斯三世(King Charles III),感謝查爾斯仍是王儲時,即展現對烏克蘭的支持。他將告訴英王,在英國,國王可以是空軍飛官,而在烏克蘭,「飛官就是國王」,所有人都得窮盡一切可能與不可能之力,向他們獻上現代戰機,以對抗暴行。查爾斯三世曾在英國皇家空軍與海軍服役。

澤倫斯基感謝英國在提供烏克蘭軍援方面持續居領導地位。他回憶,2020年訪英時,他曾獲邀坐上帶領英國在第二次世界大戰走向勝利的已故首相邱吉爾(Winston Churchill)專用扶手椅,當時他確實「有一些感受」,但直到今天,他才終於明白當時感受到了什麼,那就是「勇氣」可引導人類度過最難以想像的難關,最終邁向勝利;今天,不僅是烏克蘭人,英國人也展現了勇氣、堅韌,以及強大國格。

澤倫斯基強調,從俄羅斯去年2月對烏克蘭發動全面侵略的那一刻起,英國始終與烏克蘭同在;當全世界尚無法理解該如何應對時,英國即時向烏克蘭伸出援手。

他特別點名在台下聆聽的前首相強生(Boris Johnson),感謝他在看似不可能的時刻,團結了所有人。在場議員與官員對這句話報以掌聲。

澤倫斯基說,「自由」終將勝利,俄羅斯終將失敗;英國與烏克蘭正並肩邁向對全世界而言最重要的勝利:戰勝「戰爭」本身。

他提到,在俄烏全面戰爭爆發前,英國即提供烏克蘭軍事援助,「這樣的預防措施就是防止未來任何侵略的正確做法」。

澤倫斯基強調,「預防性的援助」、「預防性的制裁」必須成為全球反戰政策的基本準則,以協助所有「面臨侵略威脅的人」。

演說結束後,澤倫斯基走下台與坐在前排的英國朝野重要官員與議員握手致意,包括首相蘇納克(Rishi Sunak)、財政大臣韓特(Jeremy Hunt)、在野工黨黨魁施凱爾(Keir Starmer)、前首相強生與特拉斯(Liz Truss)等。

作為演說地點,西敏廳(Westminster Hall)別具歷史意義;自二戰以來,獲邀在此演說的外國領導人不多,少數例子包括2011年時任美國總統歐巴馬(Barack Obama)、1996年時任南非總統曼德拉(Nelson Mandela)、1960年時任法國總統戴高樂(Charles de Gaulle)。去年9月,查爾斯三世也是在西敏廳發表他登基後首場國會演說。

今天中午恰好也是英國國會下議院每週三固定的「首相答問」時間;蘇納克表示,他個人與他領導的政府希望烏克蘭能在今年內取得「決定性的軍事勝利」。

澤倫斯基今天早上搭乘英國皇家空軍軍機抵達倫敦,並與蘇納克在唐寧街10號首相官邸會晤,共享早餐和熱茶。首相府在會談展開前即宣布,英國訓練烏克蘭武裝部隊的計畫將由陸戰擴大至海、空域,對象包括烏國陸戰隊、空軍飛官,以確保烏軍有能力駕馭北大西洋公約組織(NATO)規格的戰機。

英國並預計提供「較長程」的打擊能力,以破壞俄軍對烏克蘭平民和關鍵基礎設施的攻擊行動、「減輕烏軍前線壓力」。

澤倫斯基去年3月曾透過視訊與同步口譯,以烏克蘭語向英國國會發表即席演說,當時創下外國元首在英國國會下議院院會議場演說先例。(編輯:陳正健)1120209