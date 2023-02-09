GUCCI 2023情人節精選。（Gucci提供）
GUCCI 2023情人節精選。（Gucci提供）
Gucci Jackie 1961 小型肩揹包，9萬6700元。（（Gucci提供）
Gucci Jackie 1961 小型肩揹包，9萬6700元。（（Gucci提供）
Gucci Bamboo 1947 粉色迷你手提包，11萬7300元。（Gucci提供）
Gucci Bamboo 1947 粉色迷你手提包，11萬7300元。（Gucci提供）
Gucci Interlocking G 紅色心形戒指，1萬1000元。（Gucci提供）
Gucci Interlocking G 紅色心形戒指，1萬1000元。（Gucci提供）
Gucci Interlocking G 紅色心形耳環，9600元。（Gucci提供）
Gucci Interlocking G 紅色心形耳環，9600元。（Gucci提供）
：Gucci Interlocking G花卉戒指，1萬8600元。（Gucci提供）
：Gucci Interlocking G花卉戒指，1萬8600元。（Gucci提供）

情人節將近不少精品品牌推出限定商品抑或是送禮推薦清單，提供有情人們今年情人節禮物的提案，如Gucci以以「櫻花粉」為主軸的包款、小皮件、配件與首飾等的商品，在戀人們的每一個重要時刻堅定守護美好愛情，包款部分包含品牌經典「賈姬包」的 Jackie 1961 系列、Aphrodite 肩背包 、Bamboo 1947 包款，另外也有可愛的心形配飾與櫻花粉色飾品，以此象徵戀人心中最炙熱的愛意。

BURBERRY 以「B:MINE」為題推出情人節系列。（BURBERRY提供）
BURBERRY 以「B:MINE」為題推出情人節系列。（BURBERRY提供）
BURBERRY輕盈座標格紋桑蠶絲喀什米爾圍巾 霧灰緋紅，3萬2500元。（BURBERRY提供）
BURBERRY輕盈座標格紋桑蠶絲喀什米爾圍巾 霧灰緋紅，3萬2500元。（BURBERRY提供）
BURBERRY粒面皮革迷你 Frances 包 暗粉紅色，8萬5000 元 。（BURBERRY提供）
BURBERRY粒面皮革迷你 Frances 包 暗粉紅色，8萬5000 元 。（BURBERRY提供）

BURBERRY 發表2023情人節系列「B:MINE」，形象大片上以由現實生活中的幾組情侶展現日常甜蜜、親密的樣貌;該系列色調以柔美的淡粉色、燕麥米色為主貫穿於包款、鞋履、配件、圍巾當中，其中包款方面品牌選擇標誌性的Lola包、FRANCES 包，而FREYA 托特包、POCKET包和NOTE包等實用包款則採用亮紅色雙色調帆布、黯淡粉紅色皮革製成，這三大代表性包款皆繡有徽標鐫刻飾扣，以及高對比度的白色HORSEFERRY印花。另外也推薦品牌的HERO香水等。

Bottega Veneta情人節反骨以鼠尾草綠為主色調。（Bottega Veneta提供）
Bottega Veneta情人節反骨以鼠尾草綠為主色調。（Bottega Veneta提供）
Bottega Veneta CASSETTE 鼠尾草綠編織斜背包，6萬9900元。（Bottega Veneta提供）
Bottega Veneta CASSETTE 鼠尾草綠編織斜背包，6萬9900元。（Bottega Veneta提供）
Bottega Veneta WIRE 花型造型耳環4萬9700元。（Bottega Veneta提供）
Bottega Veneta WIRE 花型造型耳環4萬9700元。（Bottega Veneta提供）

Bottega Veneta今年不以情人節成用的粉色調，改以恬靜柔美的鼠尾草綠，在情人節中的一種粉色、紅色中格外顯眼，該系列囊括皮帶、卡夾、手機殼、以及經典的CASSETTE包系列，另外配飾部分除有經常賣到缺貨的DROP水滴耳環外，此次還有一款以花朵為主體的戒指與耳環，十分可愛俏皮，另外有趣的是本次情人節品牌還特別推出限定造型打火機，兼具實用以及質感十分別緻。

Versace情下經選系列，淺紫色 Greca Goddess 小肩背包、淺紫色 Greca Goddess 卡夾、飾以 Medusa 細節的網路獨家「TiAmo」情人節限定頸鍊，以及 Versace Bright Crystal 女士香水。（Versace提供）
Versace情下經選系列，淺紫色 Greca Goddess 小肩背包、淺紫色 Greca Goddess 卡夾、飾以 Medusa 細節的網路獨家「TiAmo」情人節限定頸鍊，以及 Versace Bright Crystal 女士香水。（Versace提供）
Versace Ti Amo Versace Allover 托特包(網路限定)，6萬2000元。（Versace提供）
Versace Ti Amo Versace Allover 托特包(網路限定)，6萬2000元。（Versace提供）
Versace Ti Amo 絲質方巾(網路限定)，1萬7500元。（Versace提供）
Versace Ti Amo 絲質方巾(網路限定)，1萬7500元。（Versace提供）
Versace Medusa Aevitas淺紫色厚底涼鞋，5萬3000元。（Versace提供）
Versace Medusa Aevitas淺紫色厚底涼鞋，5萬3000元。（Versace提供）

而Versace則精選一系列男女士精品,包括包袋、配飾、鞋款、腕錶、首飾和香水，除推薦品牌經典女神包、Medusa Biggie 小斜背包、隨行杯，另外還有以義大利語的我愛你「Ti Amo」融入飾品、絲巾等系列單品，該系列單品於情人節期間在品牌官方網站獨家發售。

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