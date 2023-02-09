GUCCI 2023情人節精選。（Gucci提供）

Gucci Jackie 1961 小型肩揹包，9萬6700元。（（Gucci提供）

Gucci Bamboo 1947 粉色迷你手提包，11萬7300元。（Gucci提供）

Gucci Interlocking G 紅色心形戒指，1萬1000元。（Gucci提供）

Gucci Interlocking G 紅色心形耳環，9600元。（Gucci提供）

：Gucci Interlocking G花卉戒指，1萬8600元。（Gucci提供）

情人節將近不少精品品牌推出限定商品抑或是送禮推薦清單，提供有情人們今年情人節禮物的提案，如Gucci以以「櫻花粉」為主軸的包款、小皮件、配件與首飾等的商品，在戀人們的每一個重要時刻堅定守護美好愛情，包款部分包含品牌經典「賈姬包」的 Jackie 1961 系列、Aphrodite 肩背包 、Bamboo 1947 包款，另外也有可愛的心形配飾與櫻花粉色飾品，以此象徵戀人心中最炙熱的愛意。

BURBERRY 以「B:MINE」為題推出情人節系列。（BURBERRY提供）

BURBERRY輕盈座標格紋桑蠶絲喀什米爾圍巾 霧灰緋紅，3萬2500元。（BURBERRY提供）

BURBERRY粒面皮革迷你 Frances 包 暗粉紅色，8萬5000 元 。（BURBERRY提供）

BURBERRY 發表2023情人節系列「B:MINE」，形象大片上以由現實生活中的幾組情侶展現日常甜蜜、親密的樣貌;該系列色調以柔美的淡粉色、燕麥米色為主貫穿於包款、鞋履、配件、圍巾當中，其中包款方面品牌選擇標誌性的Lola包、FRANCES 包，而FREYA 托特包、POCKET包和NOTE包等實用包款則採用亮紅色雙色調帆布、黯淡粉紅色皮革製成，這三大代表性包款皆繡有徽標鐫刻飾扣，以及高對比度的白色HORSEFERRY印花。另外也推薦品牌的HERO香水等。

Bottega Veneta情人節反骨以鼠尾草綠為主色調。（Bottega Veneta提供）

Bottega Veneta CASSETTE 鼠尾草綠編織斜背包，6萬9900元。（Bottega Veneta提供）

Bottega Veneta WIRE 花型造型耳環4萬9700元。（Bottega Veneta提供）

Bottega Veneta今年不以情人節成用的粉色調，改以恬靜柔美的鼠尾草綠，在情人節中的一種粉色、紅色中格外顯眼，該系列囊括皮帶、卡夾、手機殼、以及經典的CASSETTE包系列，另外配飾部分除有經常賣到缺貨的DROP水滴耳環外，此次還有一款以花朵為主體的戒指與耳環，十分可愛俏皮，另外有趣的是本次情人節品牌還特別推出限定造型打火機，兼具實用以及質感十分別緻。

Versace情下經選系列，淺紫色 Greca Goddess 小肩背包、淺紫色 Greca Goddess 卡夾、飾以 Medusa 細節的網路獨家「TiAmo」情人節限定頸鍊，以及 Versace Bright Crystal 女士香水。（Versace提供）

Versace Ti Amo Versace Allover 托特包(網路限定)，6萬2000元。（Versace提供）

Versace Ti Amo 絲質方巾(網路限定)，1萬7500元。（Versace提供）

Versace Medusa Aevitas淺紫色厚底涼鞋，5萬3000元。（Versace提供）

而Versace則精選一系列男女士精品,包括包袋、配飾、鞋款、腕錶、首飾和香水，除推薦品牌經典女神包、Medusa Biggie 小斜背包、隨行杯，另外還有以義大利語的我愛你「Ti Amo」融入飾品、絲巾等系列單品，該系列單品於情人節期間在品牌官方網站獨家發售。