【愛傳媒朱亞君專欄】各位朋友，2022誠品閱讀職人大賞【新人獎】、金石堂【年度星勢力作家】、博客來年度好書獎，以《偽魚販指南》橫掃一整年文壇的真魚販林楷倫，終於要推出他的第一本小說集《雪卡毒》。

同樣是橫掃，連續三屆林榮三小說獎得主（史上唯一），收錄他最精彩的八個短篇小說，誠意十足地推出。

你以為散文是非虛構、小說是虛構，但看楷倫的創作，卻狠狠地踢了這個潛規則一腳。虛構才是最好的掩護，他可以是賭徒、是礦工女兒、是釣客，是遊藝場女孩，不臧否的時候更自由，他把身上所有情感的反射、生活裡最細膩的觀察，毫無保留的挹注。

我不得不大推書中的〈溪底無光〉。

楷倫寫了一個泰雅族的女婿，故事一開始他就在欠債落跑的路上，躲到太太的山上的娘家，小舅子想教他割高麗菜、叉魚賣錢，但以前一周下注四天，那四天生活才有滋味，這樣一斤一百的賣，要如何才能賺錢，不賭就不能賺，不賺就不能還，不還就沒有正常生活啊。某日他看到神啟，非法電魚的時候，下太重手，電棍電死的魚浮到水面，扭曲成幾個號碼：7、6、2……（啊，這裡有神，附身在溪底的小魚）於是他更往溪底去，還差幾個號碼，他要往下去……​

這篇小說，從得獎前到出書，我不知道看過幾遍了，每一次都還得到驚喜。最喜歡的是，這篇小說，你完全感覺不到作者在「說」故事，用最淺顯的字與敘述，那樣輕鬆地就把幾個人物送到你面前搬演。

主角往溪底走，青蛙裝卻破了小口，水更深更暗，腳底的麻刺感蔓延到小腿、全身，跟生命掙扎的是貪婪，但這不是結局，結局的鋪陳，才讓你看到甚麼是真正的賭徒。

​ 楷倫寫的不是底層人生。是慾望。

是每一個掙扎著騰起的慾望。是每一個騰起了，又被生活活生生拉墜的瞬間。

林楷倫說：「小說才是赤裸的我，我把自己切碎在小說裡。」

喜歡《偽魚販指南》的讀者不要錯過，「就算是完完整整沒受過傷害的人，也是歪扭的」：《雪卡毒》，各大通路上市！

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

照片來源：作者提供。

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