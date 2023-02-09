【愛傳媒簡秀枝專欄】提起「台師大」，許多人都會說，那是為台灣培養師資的大本營，百年來貢獻卓著。但說到「師大美術館」，可能引來不同表情，那棟建築，歪七扭八 、張狂舞爪、顛覆傳統、接軌國際！？

可能還會加問一句，「台師大美術館」啓用了嗎！？可以使用嗎！？好用嗎！？

農曆春節前夕，台師大校長吳正己輕車簡從，出現在「典藏-長安咖啡店」，身為師大校友之一，校長親訪，受寵若驚，也倍感榮幸。

吳正己校長非常隨和，也不挑食，一碗酸菜牛肉麵後，外加熱抹茶、吉佳黑咖啡，他就心滿意足。餐後，娓娓細訴他身為師大老校友，返校任教多年，最後擔任校長，承襲前人累積，領航未來，再次揭開台師大的美麗與哀愁。

吳正己從工業教育學系、工業教育研究所，都在師大完成，而後再赴笈美國德州大學奧斯汀分校，取得科學教育博士學位。

學成返國，又回師大服務，從資訊教育學系助教、講師、副教授、教授、系主任、教務長、副校長，校長，目前已經進入第二任校長任期。

距離卸任，還有3年時間，他對師大，有著千思萬縷，恨鐵不成鋼的情懷，心繫高等學府的競爭力，尤其師大美術館，吵吵嚷嚷拖延了十年，他心急如焚。

3年的時間，很快就過去，他強烈感受到與時間賽跑的壓力，多麼希望在任期內，有更多作為，嘉惠母校，永續擦亮台師大招牌。

吳正已的談話，和他的外貌一樣，非常誠懇親切，有著台灣子弟力爭上游的執著。

除了師大教職，吳正己還有一個特殊身分，他是台灣美術教育界的教父級大老王秀雄（1931-）女婿，王秀雄在藝術圈人緣極佳，是受敬重的學術大老，學富五車，德高望重，許多事情，王秀雄說了算數，尤其爭議事件，他可以出面仲裁、拍板定案的。

我特別提醒他，如果要整頓「台師大美術館」，一定要善用王秀雄在藝術界的影響力。然而，王秀雄今年92歲了，出門大都坐著輪椅，明顯老邁許多。吳正己明白我的意思，不斷點頭。

「師大·大師」星光點點 百年傳承、擁地自重、期待蛻變

為什麼一座大學美術館，蓋了十年，還不能正常運作！？

這是個謎，大家都很好奇，好像有過風風光光的開幕典禮、曾經傳出以OT （Operation Transfer 營運移轉）方式，委外經營，但最後卻又回到學校，目前成立「台師大美術館籌備處」，由藝術學院教授趙惠玲擔任籌備處主任，曾任亞洲大學現代美術館副館長的蘇瑤華為副主任，共同張羅該美術館的未來營運與發展。

根據吳正己的構想，今年下半年「台師大美術館」會全面營運，以華人藝術家朱德群遺作，作為營運啓動元年的首展，內部裝潢已經進行一段時間，而首展的策劃，也正在加緊進行腳步。

台師大的前身，是1922年創立的臺灣總督府臺北高等學校，台灣百年老學府之一，比起相隔不遠、1928年創立的台灣大學（前身是台北帝國大學）還要悠久，也被公認是造就「藝術大師」的大本營，擁有充沛的藝術人才、人脈資源，尤其坐擁台北市寸土寸金的蛋黃地帶，擁地自重。

說起台師大的大師，包括台灣第一代本土藝術家、赴日留學學習外光主義的二手印象派藝術家、國共內戰遷徙來台的、國軍遺族在台灣的、渡海來台書畫家⋯，林林總總，來源多元，也明星雲集，「師大·大師」一直給人星光燦爛的印象。

再以土地資產來說，目前師大分為3個校區，包括台北市和平東路兩側總校區、汀州路四段的公館校區，以及新北市林口區仁愛路上的林口校區，總面積為54.36公頃，除林口校區32公頃外，臺北校區達22.36公頃，其中位在和平東路與金山南路口的大操場，被視為台北市蛋黃區中的蛋黃，價值不斐，在目前「大學法」修正通過後，使得校長的權限大為增加，對於校務推動，可以更寬闊，因此，校長的魄力、視野、效能，都扮演關鍵角色。

元月30日放完年假，迫不及待走一趟台師大校區，一探披著神秘面紗與爭議傳聞的「台師大美術館」。

大門依舊對外深鎖，擔任師大美術館籌備處主任的趙惠玲、副主任蘇瑤華，依約等在現場，領著我逐層參觀，成為該美術館「營運啓動元年」的早鳥，心馳神往、心嚮往之。

原先定位與取名為「臺師大美術館與多功能活動中心」的建築體，果真是非常不定型的設計體，張狂舞爪，站在美術館外，從任何一個角度，都看不到全部，讓人嘖嘖稱奇。

不只是美術館建築外型奇特，連內部空間，也完全呈現不規則，目前牆面、地板都已處理過，色調淡雅清亮，為了迎接未來展覽需要，增加了輕型隔板，但保留相當大的彈性。

樓層間不等面積的戶外陽台，也作了簡單的美化，廣植細竹，在午後冬陽照射下，拉長了長長影子，添增不少詩意。

根據籌備處的資料，「師大美術館」內部的地面樓層，共1530坪，包括地面7個樓層，以及地下兩個樓層：

1到4樓，作為展覽空間，有985坪，約佔全棟建築可用空間的64%，未來以展覽為主，鎖定對象，以跨領域、詮釋、參與等當代策展作法，為典藏發展新的溝通取徑，生產新的文化意涵，觸及新的社群與觀眾。至於規劃展覽類型有典藏交流展、特展、獎項展、合作展與申請展。

5到6樓，作為藝術行政空間，有360坪，約佔24%。籌備處希望未來每位師大學生，都能在美術館，上過一門課，以親臨典藏或藝術作品方式，開展獨特的藝術與跨學科體悟，並於公共空間，提供多處讓師生可自主學習與討論的場所。目的除了增加美術館全面營運後的實質效益，也期盼每位師大人，從參與、沈浸過該美術館，各個都能留下美麗回憶，增加與學校的情感及向心力。

7樓，作為多功能空間，為185坪，約佔12%，將舉辦各式論壇、講座與工作坊。

趙惠玲表示，目前除了積極進行內裝工作，也針對美術館內的文創商品、輕食區，陸續對外招商，麻雀雖小、五臟俱全的理念，成為目標，期待逐一在籌備處的推動下，希望今（2023）年成為「台師大美術館營運啓動元年」的計劃，得以落實。

前人築大夢驚鴻一瞥 提前剪綵開幕成話題

為什麼會有這麼大的反差？話說當年，急切想打造「臺師大美術館與多功能活動中心」的始末。

如果說，「臺師大美術館與多功能活動中心」興建的大功臣，可說是拜了前任校長張國恩全力支持並參與設計過程，總務長許和捷耳提面命，與年輕建築師陳聖中，共同合作執行，讓打造新時代美術館的大夢起飛。

當時張國恩說，師大美術系發展的歷史，幾乎等同一部臺灣美術史，師大美術系是臺灣美術的發源地，歷年校友留給學校的畫作，歷屆美術系校友畢業留校作品近3千幅，價值連城，卻苦無妥善的典藏和展覽空間，許多老校友期盼校園能有一棟代表性美術館，因此校方經校務發展委員會，以及校務基金管理委員會議等程序通過，決定興建「臺師大美術館與多功能活動中心」。

因此張國恩校長自2012年開始發想、規劃，每年從自籌的校務基金省下經費，以期興建該校專屬美術館，作為校方完善的存放及展示空間，使「臺師大美術館與多功能活動中心」對臺灣藝術發展，能持續引領潮流。

許和捷也曾補充表示，師大校內僅有一個畫廊（指師大路1號德群畫廊）可供展出，近3千幅美術系校友畢業留校作品，大多無法展出，未來「臺師大美術館與多功能活動中心」落成後，每年會有4個展期，學期間展出大師畫作，以及國內藝術家作品，而寒暑假則邀請國外大學來師大展出。

尤其，在當時的如意算盤下，「臺師大美術館與多功能活動中心」應該在2018年就可完工、全面啟用，即能如願展出該校收藏的大師畫作。

臺師大成立於1922年，百年老學府內，期待創新翻轉的聲音，不絕於耳，師大師生與校友們希望以揑塑藝術雕塑品般的心情，去思考師大美術館的未來造型，以呼應當代多變的美學時代。

尤其時序步入21世紀，人類邁入一個不確定性、流動性、多元性的變動時代，是當代知識經濟、數位環境與資訊社會發展的必然現象，師大自然要跟上大時代的洪流與趨勢，因此張國恩帶領的團隊認為，既然有機會興建嶄新的台師大美術館，就應當與時俱進，作出同步回應。

當時張國恩校長公開指揮該建築，必須備「大師匯集、學術定位、國際知名、臺灣地標」等四大特色，他希望「臺師大美術館與多功能活動中心」，不僅可以邀請國際知名藝術家參與展覽，並強調該空具備美術研究，及教育的學術定位與功能，未來可與國外的哈佛、劍橋或牛津等知名大學美術館合作，讓「臺師大美術館與多功能活動中心」真正成為臺灣的知名建築地標與藝術地標。

張國恩校長曾多次透露，剛開始「臺師大美術館與多功能活動中心」的設計，非常保守，後來在他要求下，才變得更前衛。但也因為追求前衞，使用的建材是鈦鋼板，每面牆都用不同的三角形來呈現，幾乎都無法重複使用，所以設計及興建時，十分困難，在在考驗著甲乙雙方的耐心與決心。

建築師陳聖中也說，美術館外牆共有100多個不同的三角形，「甚至連樑柱都是歪斜的」，但在大家的努力下，「臺師大美術館與多功能活動中心」，才能在2018年落成。

於是，2011年開始啟動興建設計，於2015年動土，2018年建築外型完工。因為張國恩校長卸任在即，2018年2月22日，即廣邀社會賢達與校友，以敲鑼的象徵方式，宣告該建築的落成，尤其十位重要人士排排站，舉辦聯合剪綵大典，浩浩蕩蕩宣布「臺師大美術館與多功能活動中心」的落成 ，宣布成為藝術建築的嶄新地標。

當天，擔任剪綵嘉賓的人士中，除了張國恩、吳正己前後任校長，全國校友總會名譽理事長王金平、全國校友總會理事長許勝雄、中國鋼鐵結構公司董事長陳海平、聯鋼營造工程公司董事長陳瑞騰、大博鋼鐵公司總經理李宇倉、台師藝術學院院長林俊良、總務長許和捷、建築師陳聖中等，氣氛熱絡，莊嚴隆重。

在開幕典禮上，出席貴賓們，也無視現場猶有未完成工程，不約而同跟隨禮讚「臺師大美術館與多功能活動中心」落成的劃時代意涵。

全國校友總會名譽理事長王金平表示，大家所耳熟能詳的藝術師大師，幾乎都來自師大美術系，不論國畫或西畫，都執掌臺灣美術界牛耳，他很樂見該棟美術館落成，彰顯師大在美術領域的地位，以及未來傳承的重要性，期望能連結世界各國美術館與互動，提升臺灣藝術的水準，意義重大。

總務長許和捷更強調，「臺師大美術館與多功能活動中心」不僅成為國際性地標，相信也能夠提高師大在世界大學的地位，對臺灣的大學及藝術界，更是重要里程碑。

吳正己校長當天也說，國外知名大學幾乎都有美術館或博物館，師大在張國恩校長帶領下，終於也有自己的美術館空間，讓最好的藝術品，能獲得最好的典藏，可喜可賀。

果然，「臺師大美術館與多功能活動中心」像真的完工啓用一樣，成為巷弄中的驚鴻一瞥。賓主盡歡，大家口徑一致，讚揚「臺師大美術館與多功能活動中心」不只是建築，是隱身在臺北巷弄中的藝術精品。

因為形同藝術品，所以有了藝術品內在的火熱特質，正如藝術大師羅丹（Auguste Rodin ，1840-1917）雕塑作品《沈思者》，隱身在幽靜的都市叢林中，俯首沈思，醖釀新局。

受到當天落成典禮影響，各界寄予祝福，期望能營造台師大新的人文藝術環境，活化校園週邊與開放式的社區連結，既有校園活動，以及社區生活，沿街成開放式的廣場，結合街道家具、公共藝術、藝術展演，讓居民生活融入藝術，創造優質環境。

尤其配合開幕活動，也展開各項配套措施，例如，師大美術館的VI識別設計，由師大設計學系系主任劉建成教授執行設計，並特別邀請師大美術系名譽教授、也是國家文藝獎得主鄭善禧為美術館題字，在操作概念上，即標示著世代的融合，傳統與現代兼蓄的意義。

標誌設計上，以美術館獨特的建築形體作出發，一方面以不對稱的三角形幾何圖案，來展現美術館在觀念、思想上的創新與突破。另一方面採以虛實相映的巧妙設計佈局，讓2D平面圖案，形塑出3D式結構形體，其所構成的表現空間，也反映出美術館在訊息整合與傳播的開放性，同時也暗喻著美術館在空間運用上的靈活性。至於標準字鄭善禧以兼有楷、隸體勢的漆書體來書寫，在厚重間隱涵著儒雅，在雄渾裡流溢著豁達，以氣勢蒼勁的書法字體勾勒出東方文化藝術的博大精深、輝煌歷史，同時蘊涵著動態的韻律性，象徵著美術館在傳承、創新臺灣在地文化上，同時穿越國界、跨越語文，與全球共通與接軌，開展更多的交流。

代表色彩則延續書法墨色為基底，輔以深咖啡色帶出美術館的恢弘氣度、沈穩風範與師大綿延積累的人文素養。

當時來賓彷佛都沈醉在「文化能使一個城市變偉大」的幻影中，彷彿陷入一種近似催眠狀態。大家相信「臺師大美術館與多功能活動中心」是全球大學校園中，第一座以一百多個完全不同的三角塊面，構成建築外觀，同時藉以呼應多變時代的美術館，藏身在臺北市青田街巷弄內，必將成為讓臺灣驕傲的建築地標、藝術地標，典藏世界及臺灣國寶級大師作品，對臺灣的大學及藝術界，都是重要里程碑。

當天熱鬧活動，透過影音錄製，留下《師大簡介 and 美術館建造紀錄》，並且熱力四射，把成就分享各界。

然而，6年後的2023年，同樣是2月天，整棟建築物還是對外大門深鎖，就算扣除3年的疫情，還是不可思議，擁有百年校史的台師大，是否為社會作了不踏實的示範，令人玩味不已。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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