童星出道的「大小姐」吳兆絃擁有1/4法國血統，8歲跟愛子組成童星團體「大小姐」出道，自參加《明日之子3》淘汰、歷經夜店爭議風波後，就鮮少公開露面。近日就有讀者在台北市東區巧遇吳兆絃逛街，身旁還有一位高大男子貼心陪逛，吳兆絃開心勾住男方手臂，看起來氣氛充滿粉紅泡泡。

吳兆絃甜蜜勾著男性友人一同陪逛。（圖／讀者提供）

22歲吳兆絃性格直率，上大學就讀國劇系後專心課業，淡出螢光幕，大多都透過社群分享生活點滴。戶外口罩解禁後，就有讀者巧遇吳兆絃淡妝、戴眼鏡現身東區逛街，一身休閒長版T恤搭配帆布鞋，露出白皙雙腿。她拉下口罩喝飲料解渴，一邊開心勾著男性友人手臂有說有笑，甜美大眼、淺金色短髮相當引人注目。

吳兆絃試穿長靴，男性友人在旁耐心陪伴。（圖／讀者提供）

吳兆絃邊聊天的同時，眼光也時不時瞄向一旁服裝店，物色有沒有自己喜歡的風格，接著又跟男性友人一起走進女鞋店試穿長靴，穿上長靴後立刻變身時髦小姐姐風。男性友人則是耐心在旁等待吳兆絃試穿，手邊也拿著兩大購物袋，看得出當天下午兩人已經有不少逛街戰利品。

染了一頭金髮的吳兆絃，分享美照很吸睛。（圖／取自吳兆絃IG）

吳兆絃過去曾回答網友問題，表示自己喜歡高大、整齊、成熟穩重的男生，當天貼心陪逛的男性友人看來也相當符合她的理想型。而她近來雖少有新作品跟粉絲見面，但她積極拓展副業，去年更創業開飲料店，在台北分店擔任店長，雖然淡出演藝圈，但生活依舊充實多彩多姿。

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