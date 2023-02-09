八點檔女星梁家榕出道超過20年，早期演出《太陽花》小三角色而爆紅，今年51歲的她外貌幾乎沒有太大變化，是演藝圈著名美魔女女星，而梁家榕造型給人溫柔婉約印象，最近嘗試剪了短捲髮，青春俏麗的模樣，讓人大讚瞬間年輕20歲。

梁家榕昨曬出短髮新造型，只見她頂著一頭淺褐色短髮，瀏海造型讓她瞬間年輕了20歲，仔細一看她的膚質狀態相當白皙透亮，歲月彷彿沒有留下任何痕跡。她在貼文中寫道：「越剪越短再燙一點微捲，喜歡！」自認成了短捲髮控，超喜歡這新髮型，笑喊開心又自在。

她的新造型秒被網友粉絲追捧年輕好美，連男星楊皓崴也爭搶留言誇她：「差點叫成妹妹。」引來本尊笑回：「是媽媽啦」，不老女神況明潔也讚她超級可愛：「可以演我女兒了！」讓梁家榕不好意思回嘴：「親家母，快別這麼說，妳也超青春活力。」

梁家榕凍齡功力高超，是演藝圈公認的美魔女。去年，她正式進入50歲大關感性透露，對她而言50歲生日別具意義，並非是30或40歲的數字差別，「而是過了這麼多個年頭，失去的、愛過的、感動的、痛楚的、幸福的…經歷得比年輕時多些，在心裏也刻畫得更深些...很惜福！未來只願平安健康！你我大家都是喔」，此番話引起網友的深刻共鳴。