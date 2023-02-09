白宮國安會戰略溝通協調官柯比今天表示，美方非常認真看待協助台灣自我防衛的責任，也會持續與台灣對話，了解台灣防衛需求以及最適合的能力。

柯比（John Kirby）今天在華府外籍記者俱樂部召開記者會，他在被問及美方對台外國軍事融資（Foreign Military Financing，FMF）進度時表示，目前沒有任何具體訊息可以提供。但他重申，美方非常認真看待協助台灣自我防衛的責任。

他指出，美國依據台灣關係法與一中政策，國會跨黨派的大力支持，美方持續支持台灣自我防衛需求，也持續與台灣對話以了解台灣的防衛需求以及最適合的能力。

在被問及美中軍事對話中斷後續發展時，柯比表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）原先排定的訪中行程目的就是希望能恢復這些溝通渠道。美方認為這些渠道重新開放十分重要，也會持續尋求與中國重啟溝通，軍方間的溝通渠道尤其重要，可以減少誤解與誤判，降低衝突風險。不過他也坦言，現在並非進行這些討論的適當時機。

談及美中緊張升高以及美軍將領示警中國可能在不久未來入侵台灣時，柯比重申美方立場表示，美國尋求與中國競爭，而非衝突，美方不認為衝突是不可避免的，也沒有發生衝突的理由。美方的一個中國政策不變，不支持台灣獨立，但支持台灣自我防衛能力，「一切都沒有改變」。