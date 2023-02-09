「黑暗的夜，總有光！」土耳其和敘利亞邊界6日發生7.8強震，目前死亡人數已經超過1萬1000人，救難人員不僅要克服嚴寒，還得與時間賽跑，希望能在「黃金72小時」內，盡量救出更多的人。台灣也立即組成搜救隊前往當地搜救，如今也傳來好消息，北市搜救隊在瓦礫堆中聽到微弱聲音，耗費5小時救出一名受困女子，經現場急救已恢復生命徵象，送往當地醫院治療。

台北市搜救隊前往土耳其協助救援，歷經將近10小時長途車程抵達阿德亞曼（Adiyaman），於當地時間下午3時40分，在倒塌建築下聽到微弱聲音，發現是一名受困女子，搜救隊立即展開搶救作業，並持續監測受困者身體狀況。

由於受困者肢體遭嚴重緊壓，現場作業空間狹小，受困狀況複雜，受困者一度失去生命徵象，所幸搜救人員耗時5小時，於晚間8時40分將其救出，經現場急救已恢復生命徵象，並於當地時間21時20分送達阿德亞曼培訓及研究醫院（Adiyaman eğitim ve araştirma hastanesi）。

振奮！北巿搜救隊耗5小時救出受困女，急救恢復生命徵象。(消防署提供)