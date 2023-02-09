欣興將於22日召開線上法說，2022年第四季自結合併營收366.89億元，季減2.04％、仍年增達20.04％，創歷史次高。美系外資預期產品組合優化可望帶動毛利率連4季創高，稅後淨利約85億元，季減1％、年增達70％，改寫歷史次高，全年可望賺逾2股本。

展望2023年，受ABF載板價格下跌、BT載板稼動率下滑，PCB及軟板需求步入淡季影響，美系外資預估欣興首季營收將季減13％、年增4％，毛利率降至約34.3％，稅後淨利季減27％、年增10％，每股盈餘約4.2元，仍可望優於去年同期。

美系外資目前預期，ABF載板今年將供過於求達約12％、2025年擴大至約15％，較先前約10％、14％預期擴大。BT載板因需求疲弱，預估首季售價季減幅度將高於先前預期的5～10％，欣興因BT載板貢獻營收約12％，受影響程度相對低於景碩及南電。

考量ABF和BT載板需求疲軟及隨後的售價下滑，將導致營收疲軟和毛利率預期下降，美系外資將欣興今明2年每股盈餘預期分別調降6％、5％，目標價自125元降至118元，維持「中立」評等。

亞系外資則認為，ABF載板上半年平均售價（ASP）和毛利率承壓、恐出現供過於求，但下半年可望改善，使全年仍維持供不應求、缺口縮減至低於5％。BT載板因智慧手機及記憶體需求疲弱，今年需求仍低迷。

亞系外資預期欣興去年第四季毛利率及營益率下滑，首季營收季減16％、年增1％，與毛利率同步落底，自下半年起復甦、明年恢復成長。而小晶片（chiplet）滲透率提升為欣興下半年營運復甦及明年恢復成長關鍵，併購旭德將使BT載板成長優於南電和景碩。

亞系外資預期欣興今年營收將年減5％，但受惠ABF載板貢獻提升撐盤，毛利率及營益率將持穩去年。鑒於成長趨緩及毛利率下滑，將欣興2022～2024每股盈餘預期分別調降1％、22％、19％，目標價自308元降至216元，仍維持「優於大盤」評等。