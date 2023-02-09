隨著疫情趨緩，近日不少民眾出國旅遊。台大婦產科名醫施景中分享搭機不愉快的經驗，有些旅客隨身行李超多，佔滿座位上方的行李空間，他把占用自己位置的行李往旁挪卻慘被嗆，讓他忍不住呼籲大家出國要當有水準的台灣人，別佔用到其他人的空間，引起網友熱烈討論。

施景中昨在臉書上分享，醫院同事幾天前搭機回台灣遇到了一些不愉快的事情。同事說她登機以後，發現座位上方置放行李的空間都被附近的台灣旅客佔滿了，向對方反應不要佔用這麼多空間，卻反被對方回嗆「你也可以放別人的位置啊！」

施景中表示，回憶起過去的經驗，他自己也曾碰到過類似的事情，當他把佔用他空間的行李往旁邊挪動，試圖騰出一點空間把自己的隨身行李放進去，卻被行李的主人訓斥說「不要壓壞了我的東西！」

施景中呼籲，大家出國的時候要抱持同理心，不要佔用他人的行李空間，當個有水準的台灣人。不過，他也提到這次從日本回台灣，他買的是商務艙的機票，感覺不會再遇到這種事情了。

貼文引起網友討論，「台灣巨嬰何時才願意改掉唯我獨尊的想法及行為」、「現在都只能提早登機或除了免稅店買的東西外都托運」、「昨天登機就發生一樣的事」、「我這種採購量極少的人，真的超討厭那些大包小包的觀光客」。

另有許多網友則說，其實沒規定座位上方的行李櫃就是給該位置的人使用，一般都是有位置就放，只是大家都會先選擇離座位近的放，如果發現沒位置了，建議找空服員來處理，私自移動他人物品恐引發爭議。「請空姐或空少喬一下就好，畢竟台灣鯛難講理，不過說真的，位置頭上的行李櫃真的不一定是你的」、「座位上方行李空間可以找空服人員喬，現在都是有空間就放」、「這個太敏感了吧，飛機上本來就是有位子就放！為什麼要叫別人把已經放好的東西移開」。