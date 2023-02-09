今年53歲的女星何如芸在多部本土劇中都可見到她的身影，靠著《家有仙妻》、《長男的媳婦》等劇紅遍全台。近日由於作品《婚姻的結業式》需要，她將高中舊照翻出，並放在社群平台上和網友分享，青澀甜美的模樣受到大量網友稱讚，留言：「好一個眉清目秀的美少女。」

何如芸7日在臉書上發文，表示：「因為《婚姻結業式》劇情需要，必須找高中時期的照片。」並曬出一張在景美女中求學時期的美照，只見照片中的她一頭整齊的烏黑頭髮，五官看起來相當清秀，相當具有書卷氣息，不知是多少人心中的女神學姊。

何如芸指出當年因為「髮禁」的關係，「前額不能有瀏海不能打薄，用小黑髮夾夾好露出前額。」讓她只好每天都和教官玩躲貓貓，更因此學會如何打理這「三千煩惱絲」，使其看起來比平常更短，「同學會帶吹風機和圓梳，我們互相幫忙把彼此過長的頭髮往內捲，瀏海整齊夾起」以此度過每周的服儀檢查。

此外，何如芸也透露大兒子和自己年輕時的模樣相當雷同，卻意外引發孩子不滿表示：「哪有！妳那麼肥！肥得像豬。」對此，她不甘心的反擊：「那是嬰兒肥好嗎，而且35年前沒有軟體可以修瘦！」讓不少網友讚爆，更有人因此觸景生情，憶及往昔因女星中森明菜的關係，颳起這頭「中森明菜」髮型的風潮，留言：「簡直是日系美女」、「我高中也是這個髮型，當時很流行，好像是中森明菜帶動的」、「當年最飛遜的髮型。」