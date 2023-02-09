民進黨中執會昨(8)日通過2024總統、立委初選學倫規範與爭議處理機制，黨主席賴清德強調將秉持誠信原則、公平公正及希望取得社會的支持三原則。對此，筆名「人渣文本」的輔大助理教授周偉航認為，賴清德相繼處理台南議長賄選案及學倫，但沒處理立委高嘉瑜和台北市議員王世堅，「他腦子是正常的」。

民進黨中評會7日對涉嫌台南議長賄選案的議長邱莉莉、副議長林志展開鍘，並依內規將兩人處以停權最重的3年處分。此外，賴清德擔任黨主席後，曾表示將學倫問題放在革新第一項目，民進黨中執會昨通過2024總統、立委初選學倫規範與爭議處理機制；賴清德強調將秉持誠信原則、公平公正及希望取得社會的支持三原則。這次對象為即將登場的立委、總統參選人，都要簽切結「學位論文學術倫理聲明書」，學位如查出變造、造假、抄襲、由他人代筆等，由黨紀處份。

對此，人渣文本昨在臉書表示，賴清德處理台南議長賄選案，且正要處理學倫，但沒處理高嘉瑜和王世堅，讓人渣文本直呼他腦子是正常的。

該文引來許多討論，網友紛紛表示「很多深綠的在罵」、「若是處理高嘉瑜和王世堅，我自動會從淡綠成變色龍」；不過有網友認為「不是不處理，只是在等合理的時機，才不會被講閒話」、「現在處理還不是時機，讓時間繼續走下去就等著看吧」、「會不會已經處理了，沒發現這兩個人有比較收斂嗎？」