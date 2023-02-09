新竹市前市長林智堅論文抄襲風暴持續延燒，身兼黨主席的副總統賴清德昨（8）日在中執會後被媒體問到，去年民進黨多位後選人學歷遭撤銷，是否溯及既往時，沒有特別點名，只表示，「他已經取消學位啊！他已經被取消學位了嘛！」對此，媒體人張禹宣預言，若賴清德幫總統蔡英文「裝可愛」，那麼他將重蹈2020的覆轍。

民進黨昨中執會通過由賴清德提案的學倫爭議處理機制，賴在會後接受媒體訪問被問到，如果論文有抄襲，但是登記參選時沒有使用該學歷，民進黨就不會管參選人的論文真偽嗎？賴清德指出，參選人參加初選時，沒有登記這項學歷，黨自然無權針對學歷問題與否做處理。

張禹宣昨晚間在臉書發文表示，賴清德直接將砲口對準林智堅，是能夠理解，但不能理解的是，賴上任時喊出要徹底解決學倫問題，如今卻用「點到為止」的方式，看似暗批背後的蔡英文，也只是虛應故事。

張禹宣解釋，首先，取消學位一事不是懲罰的「結果」。而是該懲罰林智堅的「原因」，賴清德不該取巧的偷換概念，倒因為果。再者，「為政者當先立信」，說穿了，林智堅退出桃園市長選舉，只是基於勝敗考量的判斷，但林不論是提出上訴連四敗，讓民進黨失血擴大，以及蔡英文盲目支持，整黨陪葬，「這些代價，豈能輕鬆卸責？」

張禹宣直言，即便賴清德「因閣揆一事遭到蔡英文掣肘」、有千百個不願意，他的承諾也不該輕易的轉彎，幫蔡英文「裝可愛」，只會重蹈2020的覆轍。