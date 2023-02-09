雄順公司主要從事金屬線製品之加工服務，董事長為陳啟祥，推薦證券商係永豐金證券、國泰綜合證券、福邦證券及華南永昌證券，申請時資本額2億4998萬元，雄順公司110年度營業收入為6億4202萬8000元，稅後盈餘為9078萬5000元，每股盈餘為3.67元；111年前3季營業收入為4億6814萬7000元，稅後盈餘為4289萬5000元，每股盈餘為1.71元。
《櫃買市場》雄順上櫃案 13日審議
櫃檯買賣中心預計於112年2月13日審議雄順公司(2073)上櫃案。
櫃檯買賣中心預計於112年2月13日審議雄順公司(2073)上櫃案。
雄順公司主要從事金屬線製品之加工服務，董事長為陳啟祥，推薦證券商係永豐金證券、國泰綜合證券、福邦證券及華南永昌證券，申請時資本額2億4998萬元，雄順公司110年度營業收入為6億4202萬8000元，稅後盈餘為9078萬5000元，每股盈餘為3.67元；111年前3季營業收入為4億6814萬7000元，稅後盈餘為4289萬5000元，每股盈餘為1.71元。
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