萬物齊漲，一名男大生表示，到超商發現鮮奶都在特價，比原標價便宜近20元，好奇為什麼物價高漲的年代，「只有牛奶沒有漲？」貼文釣內行網友解答，因為冬季產乳量較多、生乳收購價較低，所以才會有打折促銷。

原PO昨（8）日於論壇《Dcard》指出，家裡附近的早餐店和餐廳都因原物料上漲，許多品項都漲5元，一份早餐含飲料要花60至70元才能解決，但他到超商替母親買鮮奶，發現很多家庭號包裝瓶身上都掛上特價標籤。

原PO表示，特價後的鮮奶比原標價便宜近20元，不解萬物齊漲的時代，為何鮮奶突然賣得這麼便宜，「一堆吃的都漲價，怎麼只有牛奶沒有？」

貼文曝光，網友也紛紛解答，「原價標的已經漲過了」、「現在是冬季，產乳量高、品質穩定與生乳收購價較低，所以末端通路通常會有折扣促銷的方式回饋消費者」、「在台灣夏季，氣候炎熱，對動物而言，會很容易熱緊迫，會使採食量降低、活動量降低、反芻次數減少、飲水量增加等，這些都是會讓乳牛產乳量降低或品質較差的因素，台灣冬天對牠們來說相較舒適」。但也有人質疑，「怎麼手搖的紅茶拿鐵怎沒因此降價」。