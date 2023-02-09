進入職場總會遇到多種關卡，比如遭同事陷害、被主管刁難等問題，嚴重者甚至可能身心受到影響，身為資深媒體人的莎莉夫人，稍早在臉書發文若職場環境惡劣到得看身心科，建議還是離職為上策，畢竟「要學到經驗，保護自己」才是最重要。

莎莉夫人表示開設專頁以來，有些讀者會分享職場遇到的問題及苦悶，但也不忘提醒所有人，當自認情況很慘時，不如聽聽別人的遭遇，便會察覺職場「沒有最慘只有更慘」，倘若環境惡劣到讓身心受創，甚至得求助身心科醫師，那就建議是「離職」，畢竟沒有什麼事比身心健康更重要，但若是為了家庭生計得保有這份工作，首先要做的就是保護好自己，除了文件簽名要特別注意，至少得等證據蒐集齊全待時機成熟，再考慮要不要正式宣戰。

若在職場遇到莫名被討厭的情況，莎莉夫人強調不必急於檢討自己，有些時候並非自己的錯，而是不知不覺中，卡了別人位子及擋了利益，倘若職場最大痛苦來源是主管，切勿以為用「私德敗壞」就能讓對方滾蛋，而是要往老闆心裡最痛處戳下去，才能讓老闆有感處理主管的問題，接著強調身處職場最重要的絕對是「學到經驗，保護自己」。

莎莉夫人一番見解，讓多數網友心有戚戚焉，紛紛留言：「職場中被討厭跟被排擠⋯真的會讓人心生懷疑⋯是自己有問題⋯還是得罪誰」、「夫人的文章沒有神化，是真真實實的現實生活」、「在職場上都會碰到刁難的上級，真難應付，有時懷疑上上級不知道嗎」、「自己有能力才能另找活路，有多點選擇啊」。