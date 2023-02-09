下周將回到冬天！氣象專家吳德榮表示，明天下午鋒面抵達，北部、東部轉雨，氣溫降，周六、日好天氣，下周一又一波鋒面報到，北部、東部有雨，下周二（14日）強冷空氣南下，全台氣溫下降，最冷時間點在下周三、四（15、16日），天氣寒冷，平地最低溫降至8度、9度左右。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰文，今（9日）白天起西半部轉多雲時晴，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率；氣溫略升，西半部舒適微熱、晚上偏涼，中南部日夜溫差大，北部氣溫14至25度，中部14至30度，南部16至31度，東部16至29度。

明（10日）下午鋒面抵達，北部及東半部有局部雨，氣溫降，中南部受影響較小。周六（11日）好轉，北部雨後多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率；周日（12日）各地晴朗穩定；氣溫逐日回升。

吳德榮指出，下周一（13日）下午起另一鋒面抵達，北、東部轉有雨；下周二（14日）強冷空氣南下，各地氣溫下降、北台灣愈晚愈濕冷；下周三、周四（15，16日）天氣寒冷，需保暖。目前各國模擬稍微修弱，達到強烈大陸冷氣團的機率較高，台北測站約可降至12度、13度左右，平地最低溫下探8度、9度。不過各國模式仍在微調中，應繼續觀察。