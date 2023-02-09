佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲法師5日圓寂，享耆壽97歲。因星雲法師在大陸也有不少信眾，國民黨立委李貴敏呼籲政府開放大陸人士入境弔唁，「誠摯的拜託民進黨政府別再政治掛帥了！」

李貴敏昨（8）日在臉書表示，星雲法師圓寂後，包括她在內的許多人，陸續收到來自全球人士希望來台弔唁的訊息，而在民進黨執政下，兩岸來往不便，申請文件及程序繁瑣冗長，因此也有不少大陸人士請託協助。

「他的隕落，對中華民國以及國人，還有宗教、文化界來講，都是很大的損失！」李貴敏指出，星雲法師在全球的信眾非常多，讓她的信徒在這段時間來送最後一程，不論是對信眾或是星雲法師而言，都是非常重要的一件事，「誠摯的拜託民進黨政府別再政治掛帥了吧！人生在世，真的不是只有政治這件事，還有人跟人之間的交流，有文化、有情感。真沒必要動不動就泛政治化，也別再凡事政治掛帥了！」

針對大陸人士台來弔唁一事，陸委會8日回應，目前仍需以專案方式申請入境，將會同主管機關積極提供必要協助，期使相關安排圓滿進行。