一名加拿大公車司機8日（三）撞上了蒙特婁郊區的一個托嬰中心，由於事發當事正好是家長接送小朋友上學的時間，造成2名兒童死亡，另外7人受傷，正面臨一級謀殺指控，

這起發生在蒙特婁西北邊的拉瓦爾（Laval）意外事件，警方還沒有給出車禍的原因，但對51歲的阿曼（Pierre Ny St-Amand）提出了謀殺和攻擊指控。當局表示，這名司機駕駛公車已經超過10年了，沒有犯罪記錄。

警方表示被送往醫院的6名兒童沒有生命危險，這起事件發生在當地時間上午8:30分左右，這個時段通常是父母將小孩送到托嬰中心的期間，雖然當局沒有確認這些小朋友的年紀，但根據《加拿大廣播公司》的（CBC）報導，大約有80名5歲以下的孩子在這一間托嬰中心上學。

🇨🇦 CANADA : Deux enfants sont morts et six autres blessés après qu'un chauffeur de bus a foncé délibérément en plein dans une garderie à Laval, près de Montréal. Le chauffeur a été maîtrisé par des pères de famille et interpellé par la police (Radio-Canada). pic.twitter.com/gMKBahCEbp — Infos Françaises (@InfosFrancaises) February 8, 2023

聖羅斯日托中心（Sainte Rose daycare）這起悲劇發生之後，魁北克省國民議會的當地代表斯基特（Christopher Skeete）表示：「這是一個緊密的小鎮，會發生這樣的事情，實在是個災難。」他也表示尚未從警方那裡聽到任何有關犯案動機的消息。

魁北克省家庭部長羅伊（Suzanne Roy）在事件現場向記者表示：「當你把你的孩子留在托嬰中心的時候，是因為你知道孩子們是在良好的環境中......當這樣的事件發生時，它震撼了我們，使我們崩潰了。」

2023年2月8日，一輛公車撞向魁北克拉瓦爾（Laval）的一間托嬰中心後，一對夫婦護送一名兒童離開日託中心。（美聯社）

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）以及魁北克省長雷哥（Francois Legault）在事件發生後向家屬表示慰問。杜魯道說：「任何言語都無法消除父母、兒童和托嬰中心員工的痛苦和恐懼，但我們在這裡支持你們。」