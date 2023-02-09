1月因逢農曆年長假、工作天數較少，國巨1月合併營收為85.03億元，月減5.5%，年減17.1%，禾伸堂1月合併營收為10.27億元，雖然年減36.59%，但月增7.33%。

國巨表示，由於供應鏈的庫存及終端需求持續調整中，且中國疫情、全球通膨及國際局勢等不確定性因素仍高，公司將會密切關注市場供需狀況，審慎應對業績及營運展望。