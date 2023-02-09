1月因逢農曆年長假、工作天數較少，國巨1月合併營收為85.03億元，月減5.5%，年減17.1%，禾伸堂1月合併營收為10.27億元，雖然年減36.59%，但月增7.33%。
國巨表示，由於供應鏈的庫存及終端需求持續調整中，且中國疫情、全球通膨及國際局勢等不確定性因素仍高，公司將會密切關注市場供需狀況，審慎應對業績及營運展望。
被動元件廠國巨(2327)及禾伸堂(3026)公布1月合併營收，其中國巨1月合併營收85.03億元，月減5.5%，禾伸堂1月合併營收為10.27億元，月增7.33%。
1月因逢農曆年長假、工作天數較少，國巨1月合併營收為85.03億元，月減5.5%，年減17.1%，禾伸堂1月合併營收為10.27億元，雖然年減36.59%，但月增7.33%。
國巨表示，由於供應鏈的庫存及終端需求持續調整中，且中國疫情、全球通膨及國際局勢等不確定性因素仍高，公司將會密切關注市場供需狀況，審慎應對業績及營運展望。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。