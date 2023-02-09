Ongoing discussions have included Utah's Malik Beasley and Jarred Vanderbilt as part of the potential three-team deal to the Lakers, sources said. Sides are working through pick protections and additional draft compensation too, per sources. https://t.co/DoI0EBOBVq — Shams Charania (@ShamsCharania) February 8, 2023

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞9日搶先爆料，目前湖人跟灰狼、爵士正在討論三方交易的可能性，湖人把韋斯布魯克與首輪選秀權送到爵士，爵士則把康利送到灰狼、范德比特與馬力克比斯利送到湖人，灰狼則把羅素重新送回湖人打球，不過目前交易暫時卡關，原因是灰狼還在評估交易羅素能否得到更多交易價值或選秀權。

先前無緣搶到詹姆斯最心儀的「引援」厄文，讓湖人高層確實感覺到龐大壓力，如今隨著韋斯布魯克又被爆出跟湖人總教練漢姆爆出激烈口角，湖人當然額外想把韋斯布魯克趕緊處理掉，但《看台報告》資深記者海恩斯也爆料，假如韋少真的被送到爵士，爵士很有可能直接買斷他。

羅素則是湖人2015年選秀會上選來的榜眼，生涯前兩季都在湖人打球，卻因爆發偷拍尼克楊手機照片的風波，讓他遭到湖人交易到籃網，隨後也待過勇士，本季效力灰狼場均可拿17.9分、6.2助攻與3.1籃板，但他的三分火力確實可以幫到湖人。