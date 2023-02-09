挺進土耳其和敘利亞邊界受到7.8強震摧殘的第一批我國特種搜救隊，在與時間賽跑下，由北市搜救隊在阿德亞曼（Adiyaman）的一處倒塌大樓瓦礫堆中聽耗費5小時救出一名受困女子，消息傳出讓隊員當地搜救中心相當振奮，目前第二批搜救隊伍在抵達伊斯坦堡後，因交通受阻，目前必須分批搭車至少8小時前往災區。

據了解，搭乘陸路需時7-8小時。搜救隊指揮官與駐土耳其黃志揚大使討論後，認為與其空等，不如現有人員搭乘AFAD(LEMA)安排2台中巴先行移動，投入支援第一梯次救援行動，提升救援時效。

俄羅斯搜救隊向我國開設之SCC報到。(消防署提供)

俄羅斯搜救隊向我國開設之SCC報到。(消防署提供)

因此先由消防署10人、臺中3人2犬、屏東22人、台北13人及外交部翻譯人員，先前往災區支援第一梯次搜救行動。

第二梯次42人及土耳其大使黃志揚，目前於機場留守，等侯托運裝備抵達後，再前往災區。

已經抵達災區並投入救援的第一批特搜隊則率先傳出好消息，台北市搜救隊在倒塌建築下聽到微弱聲音，發現一名受困女子，搜救隊立即展開搶救作業，經耗時5小時將其救出，經現場急救已恢復生命徵象，並於當地時間21時20分送達阿德亞曼培訓及研究醫院（Adiyaman eğitim ve araştirma hastanesi）。