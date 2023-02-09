迪士尼於8日宣布，為了撙節開支，並且讓其媒體事業營利，將會在董事長伊格（Bob Iger）的領導下將進行全面重組，預計會裁員7,000人，消息一出股價勁揚逾5%。

伊格於去年底回鍋擔任迪士尼董事長，肩負整頓以及讓串流事業展現盈餘的重任，他於9日指出，將會把公司重組成三大部分，其一為包含電影、電視和串流媒體的娛樂部門、其二是以體育為重點的ESPN部門，第三是迪士尼樂園、體驗與產品部門。

伊格指出，本次重組有望為該公司帶來更具成本效益且更協調的營運方法 ，預計將會裁員7,000人，並且削減55億美元的成本。根據迪士尼提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件，截至去年10月1日為止，該公司在全球聘有220萬名員工，本次的裁員規模相當於員工總數的3.6%。

另外，迪士尼曾於2020年初因疫情關係暫停配息，伊格於8日表示，將會要求董事會在年底前恢復配息。