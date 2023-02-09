小編今（9）日精選5件不可不知的國內外財經大事。捱過疫情三年的衝擊，汽車業好不容易盼來市場復甦春燕，卻遇到缺工問題絆腳，讓產能無法及時拉高對應市場訂單需求，業者急跳腳。兩大汽車製造龍頭廠－國瑞、中華汽車都被迫申請移工補充第一線人力，打破國產車廠多年來不用外勞的傳統。。

車廠主管抱怨，人力都被台積電等高科技產業搶光，讓被歸為傳統製造業的汽車廠愈來愈難補進新血，隨著老員工陸續退休，人力缺口愈來愈大，更面臨經驗難以傳承的考驗。

【1】缺工 龍頭車廠被迫雇用移工

車廠業者指出，缺工已成為台灣產業界的共同問題，汽車製造業從約莫五年前起開始出現缺工問題，「幾乎每個月、每年」都在徵才。尤其過去國內車廠調節人力仰賴甚深的建教生，受到教育部大幅拉高建教生使用限制，包括不能加班、不能連續上班超過四天等，加上少子化、技職教育體系學生數逐年下滑，建教生再也無法成為救火的生力軍，各車廠建教生人數從過往上百人到如今幾乎歸零。

【2】環評過關 台積電2奈米廠有譜

台積電2奈米廠擴廠有譜了！為因應台灣半導體先進製程需求，中科管理局規劃在中科台中園區進行二期擴建計畫，擬開發89.75公頃，預估開發完成產業進駐後，每年產值達5,014億元、提供4,500人就業機會。環評大會8日進行審查，雖然環團及環委仍有質疑，最後順利通過。

【3】美升息到頂 行庫大舉加碼美債

聯準會升息接近尾聲，各大行庫已整裝待發進行新布局。根據各大行庫去年底董事會通過的今年投資計畫，今年對美債加碼量至少超過新台幣2,000億元，包括一銀、兆豐、合庫、土銀等大型行庫，今年加碼美債規模都在10％至15％左右。

【4】末日博士預言：未來10年…全球儲備貨幣 美元不再獨大

「末日博士」經濟學家魯比尼（Nouriel Roubini）近日指出，美元在未來10年可能失去在國際儲備貨幣的壟斷地位。他認為，因應中美地緣政治關係，以及央行數位貨幣的出現，國際儲備貨幣將走向美元和人民幣的「二元體系」。

【5】馬士基看壞今年 獲利恐掉七成

航運巨擘馬士基（Maersk）去年獲利雖創下史上佳績，但示警貨運量萎縮和費率下跌恐讓今年獲利銳減逾7成。

馬士基指出，今年的財測是基於預期庫存調整將在上半年完成，屆時市場需求將更趨於平衡。今年全球經濟成長恐持續疲弱，預估全球航運需求將萎縮2.5％。