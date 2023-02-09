女星隋棠2015年和老公Tony謝結婚後，育有2子一女，一家五口幸福美滿，經常透過社群和粉絲分享日常點滴。豈料，隋棠夫妻卻被鄰居指控長期放任孩子清晨、深夜製造噪音，隋棠發文回擊鄰居對噪音相當敏感，不僅嫌社區噴水池吵要求關閉、樹枝刮到大樓牆面聲音也會吵到她。精神科醫師楊聰財指出，對於聲音極度敏感恐是受到「恐音症」所擾，需要透過藥物加上認知行為治療改善。

隋棠在臉書發表千字長文回應「惡鄰」風波，她表示第一次看房遇到大樓住戶就被告知樓下鄰居很難搞，甚至曾帶著榔頭上樓罵前住戶。她從房子裝潢開始，鄰居太太會三不五時上樓監工，對方的要求她都盡力配合，她同時表示：「對於樓下鄰居太太是屬於對聲音比較敏感的人這部分，真的是很有同理心替她感到難過。」

據《ETtoday健康雲》開業精神科醫師楊聰財受訪時表示，臨床上確實有人對於聲音過於敏感，聽到會感到刺耳、煩躁或恐懼，大多可被歸類為「恐音症」，這類高敏感體質的人，其感官系統相較一般人敏感，容易因為細微聲音就不舒服。

「恐音症」又以年紀輕、女性較容易發生，除了透過藥物輔助，也必須透過認知行為治療，例如「注意力分散訓練」。楊聰財強調，民眾若對於聲音敏感、難入眠可以試著配戴耳塞睡覺，並透過「腹式呼吸」練習鼻子吸氣、嘴巴吐氣；或是透過冥想、數數讓自己在30分鐘入睡。