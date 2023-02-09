WBC（世界棒球經典賽）即將在下個月點燃戰火，這讓大都會總教練修瓦特（Buck Showalter）感到有些頭痛，因為陣中多達10名球員確定披上國家隊戰袍，修瓦特相當擔心子弟兵的狀況，同時也認為應該限制一支球隊參與WBC的球員人數。

包含阿隆索（Pete Alonso）、麥尼爾（Jeff McNeil）、艾斯柯巴（Eduardo Escobar）及林鐸（Francisco Lindor），預計是大都會新賽季先發內野群的4人將為國效力，修瓦特讚賞WBC可以推廣棒球運動，對旗下球員參賽感到非常自豪，但也表達一些憂心，「當球員回來報到，我會擔心他是否能馬上進入狀況，我非常支持將棒球推向國際，但我必須得自私一點，以大都會的角度來看待這件事。」

Updated list of Mets WBC participants via Buck Showalter



Playing

Pete Alonso

Jeff McNeil

Brooks Raley

Francisco Lindor

Edwin Díaz

Eduardo Escobar

Omar Narváez

José Quintana

Cam Opp

Claudio Scotti



Maybe

Adam Ottavino

Michael Pérez



Probably Not

Starling Marte — Michael Mayer (@mikemayer22) February 8, 2023

球員參與WBC，受傷就是另一項風險，因為球員沒有歷經完整春訓，就得面臨高強度的比賽，修瓦特指出，大聯盟應該對於球員參加WBC應有所限制，保持對所有球團的公平性，「如果把所有30支球隊看過一遍，看看每支球隊參賽人數有多少，這會是很有趣的事。畢竟為了維持春訓的競爭水準而不允許球員參賽，就會比其他隊伍更有優勢。」

主力球員披上國家隊戰袍，這讓大都會陣中頂尖新秀多了出賽機會，阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）、巴堤（Brett Baty）將力拼登上大聯盟開季名單，修瓦特也強調他們將在春訓獲得大量上場時間，「他們可以磨練身手，也能讓剛回來的球員能夠調整，但最糟糕的情況是這些離開的球員去參加WBC卻沒有獲得上場時間，我也針對此事跟WBC的經理們談論過了。」