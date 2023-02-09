WBC（世界棒球經典賽）即將在下個月點燃戰火，這讓大都會總教練修瓦特（Buck Showalter）感到有些頭痛，因為陣中多達10名球員確定披上國家隊戰袍，修瓦特相當擔心子弟兵的狀況，同時也認為應該限制一支球隊參與WBC的球員人數。
包含阿隆索（Pete Alonso）、麥尼爾（Jeff McNeil）、艾斯柯巴（Eduardo Escobar）及林鐸（Francisco Lindor），預計是大都會新賽季先發內野群的4人將為國效力，修瓦特讚賞WBC可以推廣棒球運動，對旗下球員參賽感到非常自豪，但也表達一些憂心，「當球員回來報到，我會擔心他是否能馬上進入狀況，我非常支持將棒球推向國際，但我必須得自私一點，以大都會的角度來看待這件事。」
球員參與WBC，受傷就是另一項風險，因為球員沒有歷經完整春訓，就得面臨高強度的比賽，修瓦特指出，大聯盟應該對於球員參加WBC應有所限制，保持對所有球團的公平性，「如果把所有30支球隊看過一遍，看看每支球隊參賽人數有多少，這會是很有趣的事。畢竟為了維持春訓的競爭水準而不允許球員參賽，就會比其他隊伍更有優勢。」
主力球員披上國家隊戰袍，這讓大都會陣中頂尖新秀多了出賽機會，阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）、巴堤（Brett Baty）將力拼登上大聯盟開季名單，修瓦特也強調他們將在春訓獲得大量上場時間，「他們可以磨練身手，也能讓剛回來的球員能夠調整，但最糟糕的情況是這些離開的球員去參加WBC卻沒有獲得上場時間，我也針對此事跟WBC的經理們談論過了。」
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