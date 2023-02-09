大陸知名女星周冬雨出道時便以清新氣質與演技精湛，在《七月與安生》、《喜歡·你》、《後來的我們》、《少年的你》等多部影視作品中演出，2016年更與女星馬思純一同榮獲金馬獎，成為當屆雙姝影后，之後又拿下香港金像獎、金雞獎、百花獎等最佳女主角，是華語影壇最年輕的「三金影后」。而近期遭大陸狗仔爆出與小5歲男星劉昊然熱戀並同居的她，雖始終沒有對外做出回應，但近期又有消息傳出兩人其實已經領證結婚，再度掀起熱烈討論。

周冬雨自從被大陸狗仔拍到疑似與男星劉昊然同居後，不少網友便認定兩人在一起，但沒想到近日微博與豆瓣等論壇都在瘋傳一名「90後女演員」和「95後男演員」已領證結婚，接著又有人爆料兩人是「90花top和95生電影top」，暗指女方是1990年代出生的女演員中的頂尖人物，男生則是1995年出生並在電影界相當出名。而種種消息都直指1992年出生的周冬雨和1997年出生的劉昊然，因此讓不少網友深信不疑。

不過，劉昊然的粉絲後援會在8日晚間便發文，公開部分謠言截圖並在圖片中寫上紅色的「假」字替偶像澄清，表示「已反饋工作室，相關新聞為謠言。請大家專注演員作品，不信謠、不傳謠。」而事實上，劉昊然出道後確實都以電影作品為主，尤其是演出《唐人街探案》三部曲後知名度更迅速飆升，而他也因為曾與周冬雨合作過2部電影因而傳出假戲真做、因戲生情。