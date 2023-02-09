美國股市主要指數今天收黑，回吐昨天的大部分強勁漲幅，其中以科技股跌幅最深，谷歌（Google）母公司Alphabet Inc收盤股價挫跌7.68%，每股報99.37美元。

谷歌推出的人工智慧（AI）聊天機器人「Bard」在宣傳影片中答題時，回答出錯誤答案，引發市場擔憂谷歌尚未準備好整合進搜尋引擎，進而導致股價重挫。

谷歌發布的動畫中，有問題問道，「如何告訴我9歲的孩子韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）有哪些新發現？」聊天機器人隨即給出三個答案，但其中一項天文學家指出回答有誤。

谷歌發言人表示，這凸顯審慎測試的重要性，本周將透過「Trusted Tester計畫」等措施，以確保Bard的回答符合高標準。

道瓊工業指數下跌207.68點或0.61%，收33949.01點。標準普爾500指數下挫46.14點或1.11%，收4117.86點。那斯達克指數挫跌203.27點或1.68%，收11910.52點。費城半導體指數下滑68.52點或2.19%，收3055.63點。