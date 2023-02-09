名模隋棠近日因被樓下鄰居投訴放任孩子喧嘩登上新聞版面，隋棠對此發千字文吐冤暗示是樓下鄰居太敏感，引來鄰居回嗆「7大罪狀」反擊，雙方目前各說各話，有待法院定奪。外界好奇若今天主角改成是台灣第一名模林志玲會如何？律師王至德笑說：「她的小孩就算不吵，我也會天天去按她家門鈴！」，兩性專家欣西亞也打趣說：「拜託call我，我要護駕你去！」

林志玲2019年和放浪兄弟成員Akira結婚，去年1月生下一個兒子，近期媒體報導，疑因林志玲母親健康問題，林志玲和老公決定暫時搬回台灣居住，就近照顧父母。最近惡鄰居事件成為話題，律師王至德稍早發文，寫下：「如果林志玲住我家樓上，她的小孩就算不吵，我也會天天去按她家門鈴！」

名律師王至德逗趣回應。（圖／翻攝自法老王 - 王至德律師臉書）

見此，兩性專家欣西亞和眼科醫師黃宥嘉都按了讚，其他網友則回：「結果是林志玲搬家」、「跟騷法了解一下？」、「我可能會聽到樓上聲響，開始興奮，林志玲住我家樓上耶，太棒了」、「我也會天天去按門鈴，找志玲老公好好談談！」、「結果開門的都是AKIRA」、「覺得放浪兄弟很團結，會一起堵人」。

而PTT八卦版有網友也想到一樣的問題，發文寫下：「隋棠如果換成林志玲鄰居還會投訴嗎」，鄉民則回說：「鄰居會變成溫柔小綿羊」、「志玲姐姐不會買有鄰居的房子」、「會投訴的更厲害」、「志玲姐姐就是對人都很客氣啊，連對狗仔隊的都會去關心」、「對神經病而言，不管樓上住誰都會去投訴」。