中國人民大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院副院長、國際關係學院教授王義桅9日在大陸《環球時報》撰文指出，「一帶一路」倡議提出十年來，「朋友圈」越來越廣，促進了沿線國家經濟發展，有力推動了建設開放型世界經濟。然而，少數西方國家始終戴著有色眼鏡看待「一帶一路」倡議，唱衰抹黑。眼下，西方一些人又從擔心中國透過「一帶一路」建設提升硬實力，轉而擔心「一帶一路」令中國新型軟實力脫穎而出。

日前，德國《經濟周刊》刊文稱，北京希望通過人工智慧使無紙化全球貿易成為可能，並將全球經濟提高到一個新水準。如果中國IT企業和金融行業的企業也加入數位絲綢之路，就有可能孕育出一種前所未有的新型軟實力。

王義桅表示，「一帶一路」倡議能吸引151個國家、32個國際組織參與，充分彰顯中國的軟實力，中國式現代化的魅力。數位絲綢之路事關中國在全球化的數位轉型中塑造規則、標準和模式能力，因此被西方一些人看作一種新型軟實力。

由此看來，西方一些人擔心的不只是今天，還有明天；不僅擔心利益，還擔心標準，鼓噪「基於規則的國際秩序」，就是擔心中國通過「一帶一路」倡議制定規則和標準，削弱其影響力。這種擔憂本質上仍是霸權主義心態。因為他們很清楚，WTO沒有關於數位貿易這一新生事物的內容，存在「規則赤字」，所以擔心中國由此引領數位領域的規則制定。就像當初西方並不真正關心「一帶一路」沿線國家的債務問題，而是藉債務說事，現在也並非真正關心「一帶一路」沿線國家的數位與綠色轉型，而是關心自己的影響力、主導權。這才是問題的關鍵。

王義桅稱，正是基於這種心態，中國宣導高品質共建「一帶一路」，西方一些人憂心忡忡。不久前，哈佛大學甘迺迪政府學院發表報告，認為中國「一帶一路」倡議在歐洲落地已產生巨大影響，「跨大西洋同盟」在對抗中國經濟和地緣政治影響挑戰方面任務十分艱巨。報告就此提出如下政策建議：

一是歐盟應推動經貿關係多樣化，考慮深化同一些非傳統經濟體之間的聯繫。二是促進歐盟內部協調和市場統一，推進與中國脫鉤的目標。三是歐盟應基於「共同價值觀」，推進成員國之間以及同中東歐經濟體的和解與共融，更好應對外部「威權主義」對歐盟團結構成的挑戰。四是畫定「全球基礎設施與投資夥伴關係」（PGII）計畫、「全球門戶」倡議及美歐貿易和技術委員會（TTC）等機制的不同角色，更好制定跨大西洋政策應對「中國地緣挑戰」。五是積極鼓勵私營部門參與全球競爭。

王義桅認為，這反映出的不只是西方慣有的傲慢與偏見，更將其繼續主導世界的企圖暴露無遺。西方不去反思「一帶一路」之所以如此受歡迎，就在於多數國家希望消除歐洲殖民體系、戰後美國霸權體系的負外部性。中國此前的軟實力也好，新型軟實力也罷，都是因為「一帶一路」倡議應潮流、得民心、惠民生、利天下。西方一些人一些國家如果真心關心世界，就應合作共建「一帶一路」，服務沿線人民，而不是抱怨、汙蔑和抹黑，甚至拉幫結派搞小圈子、製造分裂。

王義桅強調，未來的世界怎麼樣，很大程度上不再取決於西方多麼先進，而是大多數國家取得怎樣的發展成績，各國人民如何共同發展。所謂的中國「軟實力」，是世界因為「一帶一路」而變好的客觀結果，並非中國主動追求的目標。共建「一帶一路」的目標是構建人類命運共同體，自然包括全球化的數位化、綠色轉型如何踐行以人民為中心的發展理念。數位絲綢之路、綠色絲綢之路方興未艾，是新型全球化的寫照。

王義桅指出，中國軟實力與西方軟實力的最大區別，就在於中國不主導，不自以為是地干涉他國內政、不按照先驗論改造世界，而是尊重他國，強調發展戰略對接，因地制宜、實事求是真心推行共商共建共用原則。西方之所以擔心數位絲綢之路推廣無紙貿易、區塊鏈技術打造的數位貨幣和數位貿易模式，就是因為這些新技術、新模式是去中心、去霸權的，這與中國理念高度契合，於是與更多國家產生共鳴共振共情罷了。西方不反求諸己，睜眼看世界，反而緊盯所謂「中國軟實力」，只會是緣木求魚。