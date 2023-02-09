2月14日西洋情人節進入倒數！情人們已準備好到哪歡度浪漫的夜晚？台中港區震大金鬱金香酒店搶攻情人商機，自2月12起至18日期間推出「愛我久久義法情人套餐」，雙人每套甜蜜價只需$2599＋10％，即可享用到主廚限量設計的8道義法料理套餐，用餐當晚入住套房以上房型，更可享有房價直接抵用$2599元，浪漫情人專屬優惠幾乎是入住套房即享當晚情人餐免費。

震大金鬱金香說，用餐當晚打卡分享再加碼贈送原價$250＋10％ Crazy Love情人特調兩杯；除浪漫情人套餐外，飯店於2月14日起至3月14日止推出「愛你一生住房專案」，經典雙人房平日每人只需$2013，即可入住經典客房一晚、甜蜜雙人下午茶一套、熱戀紅酒一瓶。

2月14日西洋情人節進入倒數！震大金鬱金香「住」攻戀情，濃情蜜意為情侶們愛加溫。(震大金鬱金香酒店提供)

震大金鬱金香指出，1F禾憶餐酒館2月12日至2月18 日晚餐時段，限量推出「愛我久久情人節雙人套餐」主廚特獻，每套$2599＋10％，主廚道道取用頂級新鮮食材，精心設計8道義法料理情人餐，包括前菜「焰炙鮪魚襯黑金魚子」選用墨西哥香料醃製鮪魚收魚片，並以快速炙燒表面將香氣逼出，再以魚子醬畫龍點睛，搭配水耕沙拉葉，這是一道清爽卻風味十足的開胃菜。

2月14日西洋情人節進入倒數！震大金鬱金香「住」攻戀情，濃情蜜意為情侶們愛加溫。(震大金鬱金香酒店提供)

震大金鬱金香強調，情人節的浪漫不單只屬年輕，很多夫妻會以這天做為結婚紀念日來慶祝，酒店用最誠摯的價格，祝福天下有情人終成眷屬。相關訂房與訂位諮詢可洽： 04-2657 7001。