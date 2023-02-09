百萬YouTuber Joeman(九妹，本名翁雋明)在頻道上多以豪宅開箱、奢華與平價大對決的題材為主，吸引一批死忠粉絲支持，他在今年元旦大方認愛美女實況主Niya妮婭，豈料在收到不少祝福之餘，兩人也遭受許多酸言酸語，而昨(8)日，Joeman在個人頻道上更新影片，帶著女友一起直接面對酸民言論，更揭露：「有不少藝人先前私訊妮婭」。

Joeman與女友妮婭於8日上傳的影片一同亮相，坦言自從公開戀情後雖然風向是好的，「但也受到不少酸言攻擊，尤以PTT和FB為大宗。」因此決定拍一部「回應酸民言論」為主題的影片。Joeman指出他整理過網友留言，發現大部分是與「鈔」能力有關，舉凡「有錢找普妹當女友」、「鈔能力」他對此正面回應認為以妮婭的條件，若只看中金錢的話根本不會選擇與他在一起，更指出：「以前就有許多藝人密(私訊)她。」而妮婭也承認：「之前IG粉絲數到一萬左右，就有不少藍勾勾的人來密她。」間接否認了因金錢才交往的懷疑聲浪。

此外，也有不少人抨擊妮婭的長相以及質疑她整容，讓Joeman在現場直接「動起手」，以推動鼻尖的方式，親證女友的純天然外貌，更因開玩笑的措辭讓妮婭忍不住笑搥他：「你不是在幫我證明嗎？」兩人甜蜜滿滿的互動，也意外讓觀眾們吃了一波狗糧。

影片PO出後，短短時間內便吸引多達68萬人次觀看，留言區中也累積了千則留言，同為網紅的好友阿滴也在底下鼓勵：「被誰討厭不重要，被誰喜歡比較需要在意，比如說我喜歡Joeman。」也有許多網友紛紛支持兩人的戀情，寫下：「這題材敢拍就很值得鼓勵，鐵粉必看；為酸而酸的粉也會來，雙贏」、「祝福兩人99(長長久久)」等暖心字句。