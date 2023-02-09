土耳其遭遇「滅國級」百年強震，世界各國紛紛伸出援手，台灣慈善團體慈濟基金會即刻聯繫當地志工胡光中支援，胡光中說這次地震災區很廣，會盡量簡化過程，慈濟慈善基金會副執行長熊士民說，第一波勘災團會在10日前進災區，將成立賑災中心發放物資，也會一併評估是否要蓋大愛村或重建學校。證嚴法師提醒志工要加速救助，成為苦難人的依靠。

土耳其慈濟志工胡光中昨（8）日在精舍分享長年在當地救助經驗，他表示這次地震災區非常廣，也從土耳其官方得到很多資訊，經過彙整清楚後，才能協助災民，希望能盡量簡化過程，用最快的方式幫助災民，如發放物資卡，就能找到需要幫助的人，會比發放物資更有利。

慈濟慈善基金會副執行長熊士民指出，第一波勘災團將在10日前往災區，了解災民最真切的需求，也會在伊斯坦堡成立賑災中心。他說，因為土耳其有超過10個省受災，會評估哪些可以親自發放物資，若有因緣要蓋大愛村或重建學校，也會一併做好評估。

證嚴法師也說，看到那樣悲戚的境界，實在是心很不忍，尤其是這麼寒冷的冬季，提醒志工們要趕快進行這一波急難救助，「拜託大家的力量集合起來」，盼能成為苦難人的依靠。