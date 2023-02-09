藝人隋棠被爆放任孩子不分晝夜嬉戲擾鄰，遭鄰居一狀告上法院，雙方目前已走法律途徑，不少星友跳出來力挺替她發聲，知名音樂人崔惟楷昨(8日)發文聲援隋棠，更加碼爆料隔壁公寓改成學生套房後，半夜不時聽到「激烈叫聲」，還引來一排學生觀賞。

崔惟楷表示得知隋棠近來相關新聞後，坦言不應該將錯怪到樓上住戶，真正該歸咎的是台灣舊的建築法規，因為法規樓層板是12公分，連樓上住戶零錢掉在地上都聽得清楚，更不用說是走路聲，像之前樓上三樓住戶空了7年無人居住，卻常傳來腳步聲，一度以為有不乾淨的東西，經追查才發現源頭是四樓鄰居小孩跳繩聲，甚至導致當年自己被一樓住戶誤會，還被用棍子槌天花板辱罵「你家扛棺材」。

崔惟楷加碼爆料隔壁公寓改成五間學生套房後，半夜常傳來「激烈運動的叫聲」，音量更是大到整棟樓都聽得到，當時打開窗戶要追查聲音源頭，沒想到竟目睹驚人一幕，就是隔壁陽台早就站了一排學生在聆聽，讓他直呼：「也是奇觀」，並藉此向隋棠鄰居喊話：「乾脆直接搬到宜蘭的田中央弄一棟豪華農舍，絕對樓上都沒人會吵你睡覺」。

對此，網友紛紛留言：「遇到這種事大家第一時間就會認為是樓上的錯，跟撞車永遠是後車的錯一樣」、「千萬隔音不如一個好鄰居」、「選你正解。高敏鄰居真的只能住田中央」、「樓下槌天花板這一二年我們家也經歷過」。