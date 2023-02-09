大陸土耳其救援隊成功參與營救首位倖存者。（大陸央視）

大陸央視報導，土耳其當地時間2月9日凌晨1時30分，中國救援隊與當地救援隊通力合作，從一棟8層倒塌房屋廢墟中成功營救出一名孕婦。

此前報導，土耳其當地時間2月8日，中國救援隊抵達土耳其南部受災較為嚴重的哈塔伊地區，立即展開搜救。當地時間晚上9點，救援行動隊挑燈夜戰，使用生命探測儀對一棟完全坍塌的五層居民樓廢墟展開搜救。經過詢問失聯人員家屬，畫定重點搜救區，利用隨身攜帶的救援裝備，對倒塌建築物廢墟表面加緊破拆，爭分奪秒尋找倖存者。

中國已有10支社會應急力量，赴土耳其開展震後救援工作。

大陸應急管理部稱，本次土耳其地震，中國社會應急力量準備出征和正在趕赴土耳其地震災區的隊伍，包括藍天救援系統、浙江公羊救援隊、深圳公益救援隊、綠舟救援隊、曙光救援隊、壹加壹救援隊、中國鄉村發展基金會、愛德基金會、成都授漁公益發展中心、北京應急救援協會等共10支，隊員118人。

攜帶生命探測儀、衛星電話、搜索裝備、破拆裝備等300餘台套，搜救犬4隻，於2月9日陸續抵達土耳其阿達納機場跟當地應急管理部門和聯合國人道主義事務協調廳對接，趕赴災區開展救援和災後援助工作。