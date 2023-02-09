土耳其和敘利亞邊界6日發生7.8強震，造成嚴重死傷，各國紛紛伸出援手馳援，我國內政部消防署先後派遣2個梯次130名搜救隊前進災區救援。聯合國在官方搜救隊網站也正式把台灣搜救隊（TPE-10 Taiwan Special Search and Rescue Team）列入名單，同時首次以非認證國家名義建立分區協調中心，指揮協調多國救援隊伍，再次讓世界看到台灣。

台灣搜救隊第一梯次於昨（8）日上午11時50分抵達重災區阿德亞曼省，即刻向現場分區指揮協調中心（SCC1）報到，並投入搜救作業。

內政部消防署昨（8）日晚間也在臉書發文指出，台灣搜救隊規劃與捷克、波蘭、喬治亞、美國、阿爾及利亞、奈及利亞等團隊一起在阿德亞曼進行救援行動。

消防署發文寫道，「聯合國正式把TPE-10 Taiwan Special Search and Rescue Team 列在官方搜救隊列表網站，並在2023土耳其地震INSARAG告示板紀錄臺灣搜救隊救援量能相關資訊，提供各國知悉，更是臺灣搜救隊執行國際人道救援任務以來重大的突破」。

台灣搜救隊出動2梯次共計130名的隊伍，這次也是台灣搜救隊執行國際人道救援任務以來 「首次」以非認證國家名義建立分區協調中心（SCC1）， 展現我國救援的強大量能，獲得其他搜救隊的肯定及稱許。

大突破！土耳其強震救援 ，「台灣搜救隊」正式列入聯合國官網。(消防署提供)