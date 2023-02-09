SpaceX公司總裁8日（三）表示已經採取相關措施，來防止烏克蘭軍方使用該公司的「星鏈」（Starlink）衛星網際網路服務被用來操控該地區的無人機來進行作戰，並稱這已經超出了協議當中的內容。
據《路透社》（Reuters）9日報導，SpaceX公司總裁兼營運長蕭特威爾（Gwynne Shotwell）她在華盛頓特區的會議上表示，星鏈衛星網際網路服務為烏克蘭軍隊提供了寬頻網路，用以抵御俄羅斯軍隊，但「從來沒有想過要被武器化。」
「烏克蘭人以非蓄意的方式利用了它，而且不屬於使用協議當中的內容。」 後來在與記者交談時，蕭特威爾提到了關於烏克蘭軍方使用星鏈網路來操控無人機的報導，烏軍透過星鏈網路來使用無人機超出了SpaceX與烏克蘭政府簽訂的協議的範圍，並補充說該合約是為了人道主義目的，如向醫院、銀行和受俄羅斯入侵影響的家庭提供寬頻網絡。
「烏克蘭有效地利用了無人機來發現敵方陣地，瞄準遠程火力和投擲炸彈。」「我們可以做一些事情來限制他們這樣做（使用無人機）的能力，有一些事情我們可以做，而且已經做了。」但蕭特威爾拒絕透露SpaceX已經採取了哪些措施。
「我們知道軍方在用它們進行通信，這很正常，但我們的意圖從來沒有包含讓他們把它用於攻擊性目的。」去年年底，星鏈網路在烏克蘭遭遇到服務中斷。SpaceX沒有解釋原因。當被問及這些故障是否與SpaceX內部作業有關，以遏制星鏈被拿來作為進攻使用時，蕭特威爾回應：「我不想回答這個問題，因為我不確定我是否知道答案。」
俄羅斯曾試圖在作戰地區干擾星鏈信號，不過該公司執行長馬斯克（Elon Musk）隨後表示SpaceX已經透過強化服務的軟體來進行反制。
#馬斯克 #蕭特威爾 #Gwynne Shotwell #SpaceX #星鏈
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。