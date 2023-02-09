SpaceX公司總裁8日（三）表示已經採取相關措施，來防止烏克蘭軍方使用該公司的「星鏈」（Starlink）衛星網際網路服務被用來操控該地區的無人機來進行作戰，並稱這已經超出了協議當中的內容。

據《路透社》（Reuters）9日報導，SpaceX公司總裁兼營運長蕭特威爾（Gwynne Shotwell）她在華盛頓特區的會議上表示，星鏈衛星網際網路服務為烏克蘭軍隊提供了寬頻網路，用以抵御俄羅斯軍隊，但「從來沒有想過要被武器化。」

「烏克蘭人以非蓄意的方式利用了它，而且不屬於使用協議當中的內容。」 後來在與記者交談時，蕭特威爾提到了關於烏克蘭軍方使用星鏈網路來操控無人機的報導，烏軍透過星鏈網路來使用無人機超出了SpaceX與烏克蘭政府簽訂的協議的範圍，並補充說該合約是為了人道主義目的，如向醫院、銀行和受俄羅斯入侵影響的家庭提供寬頻網絡。

「烏克蘭有效地利用了無人機來發現敵方陣地，瞄準遠程火力和投擲炸彈。」「我們可以做一些事情來限制他們這樣做（使用無人機）的能力，有一些事情我們可以做，而且已經做了。」但蕭特威爾拒絕透露SpaceX已經採取了哪些措施。

SpaceX President Gwynne Shotwell says the company didn’t intend for its Starlink communications network ‘to be weaponized’ https://t.co/mBKDUeYVRQ — WSJ Tech (@WSJTech) February 8, 2023

「我們知道軍方在用它們進行通信，這很正常，但我們的意圖從來沒有包含讓他們把它用於攻擊性目的。」去年年底，星鏈網路在烏克蘭遭遇到服務中斷。SpaceX沒有解釋原因。當被問及這些故障是否與SpaceX內部作業有關，以遏制星鏈被拿來作為進攻使用時，蕭特威爾回應：「我不想回答這個問題，因為我不確定我是否知道答案。」

俄羅斯曾試圖在作戰地區干擾星鏈信號，不過該公司執行長馬斯克（Elon Musk）隨後表示SpaceX已經透過強化服務的軟體來進行反制。