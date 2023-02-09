Voices were raised in locker room, but discussion turned back to trying to win game vs. Thunder, sources said. Ham closed game with Westbrook, who had a season-high 14 points in fourth quarter. Ham and Westbrook dapped up prior to leaving arena later in night. https://t.co/8cch24Sgbq — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 8, 2023

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基9日搶先爆料，就在8日這場詹姆斯成為NBA歷史得分王的重要戰役，湖人後衛韋斯布魯克竟然選在中場休息時間，跟湖人總教練漢姆爆發短暫激烈爭吵，起因是漢姆在第2節末段把韋斯布魯克換下場，讓他相當不滿故意待在場上徘徊逗留，引發漢姆感到失望。

結果兩人就在中場休息時間爆發短暫口角，幸好還是遭到其他教練團與球員安撫下來，畢竟這場比賽的主角是詹姆斯，湖人的重點還是幫助詹姆斯成為歷史得分王與贏下比賽，結果韋斯布魯克末節攻下14分，可惜湖人還是輸球收場，韋斯布魯克賽後仍跟漢姆擊拳表達善意。

不過韋斯布魯克挑在這麼重要的時刻「發作」，不僅是漢姆不太高興自己的調度被質疑，看在其他湖人隊友與球團高層眼裡，恐怕更加不太舒服，結果今天隨即傳出湖人考慮要跟灰狼、爵士完成三方交易，希望可以把韋斯布魯克送去爵士杜絕後患。

畢竟韋斯布魯克當前待在湖人的地位相當尷尬，除了詹姆斯公開表達對於沒有搶到厄文的失望，從他上季加盟湖人以來，始終就是無法真正融合在湖人體系之中，就算本季把他降到替補出發，他的數據表面上有所回升，實際上湖人仍感覺他並不適合留在那裡。