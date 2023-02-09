2012年擔任新北市城鄉局計畫審議科科長的海治平，收受遠雄集團趙藤雄、魏春雄的人蔘禮盒及招待旅遊食宿，刑事部分他遭判刑4年10月，新北市政府移送懲戒部分，懲戒法院斥責他嚴重違背清廉義務，判決撤職，並停止任用2年。可上訴。

海治平因擔任科長負責審議新莊安泰段開發案，趙藤雄、魏春雄約他在2012年7月5日晚間餐敘後，趙指示祕書購買人蔘禮盒，交由魏在餐敘時贈送給他，除作為答謝他先前都市計畫審議及環評公聽會之幫助外，並冀求其日後持續協助護航遠雄集團新莊安泰段開發案及土城開發案之相關都市計畫審議。

此外，魏春雄為感謝海治平協助遠雄集團推動土城開發案環評公聽會及指導都市計畫送審文件，以及其允諾未來遠雄集團仍有上開2開發案件持續在新北市都委會審議時，將持續協助進行而交付人蔘禮盒之際，更意圖透過魏春雄以代為安排住宿飯店，獲得免費之食宿招待。

刑事部分，台北地方法院依不違背職務收受賄賂罪將海治平判處有期徒刑4年10月，褫奪公權3年。海治平已自動繳交之犯罪所得人蔘禮盒1盒、蔘精3瓶及6萬9797元沒收，上訴後，目前台灣高等法院審理中。

行政究責部分，懲戒法院斥責海治平除違反刑事法律外，嚴重敗壞官箴，違失情節重大，考量他認罪且已繳回犯罪所得，判決撤職，並停止任用2年。可上訴。