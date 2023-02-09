中央流行疫情指揮中心今（9日）將宣布第二階段口罩鬆綁措施，預計在2月20日起，室內將不再強制戴口罩，並將列出需要強制戴口罩的場所。不過，各級學校脫口罩時程比較晚，將從3月6日才開始實施，因此在3月5日之前在教室裡仍須配戴口罩。

台灣自2022年12月起實施第一階段口罩鬆綁措施，民眾在室外空間與場所可不用戴口罩，至於室內戴口罩規定，指揮官王必勝上月底曾說，台灣的鬆綁方向將與韓國類似，而目前韓國規定室內不強制戴口罩，但是搭乘大眾運輸系統、出入醫療機構等場所仍強制戴口罩。

指揮中心原訂上周宣布進行第二階段口罩鬆綁，但因本土疫情反彈，加上13日才開學的緣故，考量到醫療量能而暫緩宣布。指揮官王必勝昨晚宣布，將在今（9日）天的疫情記者會上公布第二階段口罩鬆綁，目標室內脫口罩，正面表列應佩戴場所。

根據《自由時報》報導，第二階段口罩鬆綁措施預計在2月20日起實施，各級學校則於3月6日上路，因此在3月5日之前在教室仍須戴口罩。校園部分，室內原則上「自主決定是否佩戴口罩」，但在校車與保健中心則仍要全程戴口罩。