民進黨台北市議員王世堅昨（8）日在網路節目《下班瀚你聊》，接受資深媒體人黃暐瀚專訪，當談到2024立委選舉相關議題時，表示自己在北市第3選區（中山、北松山）會支持民進黨台北市黨部前主委吳怡農，也另外提到，若民進黨在北市第5選區（中正、萬華）開放立委初選，自己「可能會做一些判斷」。

王世堅表示，他認為2024年民進黨可能會再派出吳怡農選北市第3選區立委，而吳也「準備好了」，是最適合的候選人。若吳怡農真的選了，自己會支持他。

對此，黃暐瀚問王世堅，有沒有可能去選別區立委？還提到，聽到中正、萬華很多人希望他去選。王世堅則回應，自己是有聽到相關呼聲的，而在過去立委選舉大選區的時代，中正、萬華屬於「台北南區」，是他的選區之一，自己在那也有很多支持者。

王世堅接著說，很多支持者在4年前立委選舉時，鼓勵他去選中正、萬華的立委，但因為該區被黨列為艱困選區，因此委由主席來決定提名方式，就沒有舉辦初選，禮讓給了無黨籍現任立委林昶佐。

而若民進黨在中正、萬華提名他，是否願意去把這區贏下來？王世堅則回應，若是由黨中央決定人選，可能會因黨內人才濟濟，怎麼樣也不會想到他，只有開放初選，他才有參加的機會。黃暐瀚追問，若中正、萬華開放提名，是否會去參加初選？王世堅則語帶保留的回道「對，我有個人的一些考量，這次可能會做一些判斷」。