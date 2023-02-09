ESPN Sources: The Lakers are finalizing deal to land Minnesota’s D’Angelo Russell, Malik Beasley and Jarred Vanderbilt in trade including Mike Conley and picks to Timberwolves and Russell Westbrook and a lightly protected 2027 LA first-round pick to Jazz. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2023

根據《ESPN》權威記者沃洛納斯基9日搶先爆料，湖人已經跟灰狼、爵士完成三方交易，確定的交易內容如下：湖人把韋斯布魯克與托斯卡諾安德生、達米安瓊斯、2027年首輪籤送到爵士，灰狼則把羅素送回湖人，爵士把康利、亞歷山大沃克與兩個次輪籤(2025與2026年)送到灰狼，且把范德比特與馬力克比斯利送到湖人。

如此一來，韋斯布魯克這次加盟湖人的錯誤決策，讓他留下56勝74敗，勝率僅4成31的難看參賽成績，由於先前謠傳爵士假如得到韋斯布魯克，很有可能在第一時間就把他買斷，當前馬上傳出如果成真，快艇有興趣招募韋斯布魯克，讓他跟里歐納德、保羅喬治組成全新三巨頭。

至於得到羅素與比斯利的湖人，終於有望徹底改善他們三分球太爛的體質，因為本季光是羅素與比斯利兩人的場均三分球命中數高達5.6個，比起原本湖人的貝弗利、韋斯布魯克、薛洛德、克里斯提與里夫斯5名後衛加起來還要多，接下來就看湖人總教練漢姆怎麼使用這兩名新援了。