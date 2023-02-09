韓國男神宋仲基與女星宋慧喬，於2019年正式結束1年8個月的短命婚後，於去年12月大方認愛英國籍女友凱蒂（Katy Louise Saunders），沒想到才公開短短1個月便宣布二婚並即將升格為人父，讓眾人跌破眼鏡，宋慧喬私下的一舉一動更被放大關注。而她在宋仲基宣布二婚後在近日現身出席品牌活動時，「零修圖」的真實狀態再度引發熱烈討論。

知名精品FENDI在本月8日舉行韓國首爾旗艦店的開幕活動，現場邀請了李敏鎬、宣美、李洙赫、ZICO、朴炯植、丁一宇、IVE的安宥真、(G)I-DLE的雨琦以及宋慧喬等多位知名藝人，現場眾星雲集。其中，近期因演出《黑暗榮耀》以及前夫宋仲基再婚而備受矚目的宋慧喬，一出場就成為全場的焦點。

只見宋慧喬頂著一頭空氣瀏海，身穿螢光綠短版外套內搭米色長裙及灰色長褲，面帶微笑的現場媒體打招呼，但部分網友看到後便表示「沒有瀏海應該更美」、「這臉是不是動了」、「她不適合瀏海了」、「感覺有點胖了」、「這穿搭挺迷惑的」；但大部分網友還是認為「姐姐靠顏值撐住了，不然這衣服真的….」、「狀態很好啊」、「以40歲而言真的很不錯」、「喬妹顏值能打」、「好美呀」、「姊姊還是這麼美」、「膚況很好耶」，吸引大批網友留言。

另外，NETFLIX也在今日稍早公開了《黑暗榮耀2》的宣傳照及預告片，眾人再度對於宋慧喬精湛又自然的演技感到驚奇與讚賞，而第二季也將在3月10日正式播出，令粉絲們相當期待。