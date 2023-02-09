台南市議會第一次臨時會昨(8)日開議，多位在野議員要求議長邱莉莉對涉入賄選案說明，此舉引發民進黨議員不滿，雙方在台下拉扯推擠，未料，中午議會新春聯誼餐會，朝野議員把酒歡唱，和樂融融。對此，媒體人朱凱翔今(9)日在臉書粉專「不演了新聞台」諷刺表示，「面子是人家給的，臉是自己丟的」，許多網友也留言呼應並表示「天下烏鴉一般黑」、「擺拍+雙標的諸位議員」。

邱莉莉涉議長賄選案，多位在野議員昨要求她表態說明及請假待命，引發民進黨議員不滿，雙方口角不斷，甚至邱在台上堅持推進議程時，朝野議員就在台下拉扯推擠，持續吵鬧1小時。不過，中午議會新春聯誼餐會，朝野議員把酒歡唱，邱莉莉與民進黨議員沈家鳳合唱台語歌曲〈感謝你的愛〉，黃偉哲也與國民黨議員林燕祝歡唱歌曲〈可可托海的牧羊人〉，邱、林等眾多朝野議員更在一旁打拍子。

對此，朱凱翔直呼，「面子是人家給的，臉是自己丟的」。網友也留言表示「天下烏鴉一般黑」、「擺拍+雙標的諸位議員」、「對比2014年李全教案的藍綠兩黨間對話，眼前邱莉莉議長賄選疑雲平靜的讓人感到不可思議」、「雷聲大，雨點小，反正大家底子都不乾淨，你抓我把柄，我就找你的漏洞」、「政治人物都是戲精」、「演戲的是瘋子，看戲的是傻子，認真你就輸了」。