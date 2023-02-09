又傳出好消息！台灣搜救隊繼耗費5小時救出第一名生還受困在瓦礫堆中的女子，稍早又傳出再度發現受困者，今（9）日凌晨4時25分（當地為8日晚間23時25分），又在現場聽到微弱敲擊聲，確認仍有生還者待援，目前正在破壞樓層石板往下挖掘，期望能再度出現奇蹟。

又有好消息！「台灣隊」再度發現受困者，碎石機破壞樓板挖掘中。(消防署提供)

又有好消息！「台灣隊」再度發現受困者，碎石機破壞樓板挖掘中。(消防署提供)

根據現場協調中心回報，台灣搜救隊在當地晚間8日23時25分許再度發現一名受困者，救援隊員於現場聽到敲擊聲，經使用聲音探測器初步確認位置，使用碎石機破壞，凌晨1時03分，救援隊打穿第一層石板，再度確認受困者位置，積極救援中。

除此之外，台灣搜救隊抵達土耳其現場，已於當地時間8日晚間8時40分，救出一名受困女子，經現場急救已恢復生命徵象，並於當地時間9時20分送達阿德亞曼培訓及研究醫院（Adiyaman eğitim ve araştirma hastanesi）。

台灣搜救隊在災後50個小時成功救出受困者，振奮人心，台灣搜救隊除了展現出訓練精良的救援能力及高超的災區醫療救治的技術外，更加發揮與其他團隊搭配合作的能力，充分表現出Taiwan Can Help的精神。