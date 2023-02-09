烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）8日旋風式訪英，向英國國會議員發表了歷史性演說，除了感謝英國長期提供軍事援助，更進一步呼籲提供戰機與長程飛彈等武器。對此，俄羅斯駐英大使館發出警告，英國若提供烏克蘭戰機，勢必將迎來下一波戰事升級。

澤倫斯基此次出訪英國，除了發表國會演說，也拜會英國國王查爾斯，並視察正在當地受訓的烏克蘭部隊。首相蘇納克（Rishi Sunak）除了全程陪同，面對烏克蘭尋求武器增援，他也表示「沒有什麼是不能談的」，展現力挺烏克蘭的決心，引發俄羅斯強烈不滿。俄國駐英大使館除了形容澤倫斯基此行有如「募款大會」，隨後更發出聲明，語帶威脅表示「俄羅斯會對英國任何不友善的行為作出回應」，而倫敦「將為下一輪升級的血腥衝突，以及在歐洲和全球出現的軍事和政治結果負責」。

澤倫斯基此趟出訪行程滿檔，結束英國之旅後，9日他將繼續前往巴黎，與法國總統馬克宏、德國總理蕭茲共進閉門晚餐，為烏克蘭的國防力量尋求更多支援。