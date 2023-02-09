美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周三透露，美國正在考慮在某些製造業領域與印度合作，包括半導體，以加強對大陸的經濟競爭，但目前雙方皆沒有公布確切的計畫。

CNBC報導，新冠肺炎疫情讓全球供應鏈面臨斷鏈危機，美國打算增加「美國製造」的比重，將製造業生產移回美國，先前受到經濟全球化趨勢影響，製造業、勞力密集產業紛紛遷出美國，轉往成本較低的國家。

雷蒙多強調，1990年代之後美國停止製造產品，當時晶片業有35萬人參與，但現在只剩下16萬人，且台灣與南韓掌握全球晶圓代工市場的8成市佔率，擁有全球最先進技術的晶片製造商台積電總部也在台灣。

雷蒙多預計在3月與多位美國企業的CEO一起訪問印度，談論兩國在半導體製造的結盟，「我們正在運行印太經濟架構，如果他們願意在勞動、環境、反貪腐及法制標準簽署協議，美國企業或資本機構會釋出工作機會，當作回報。」

報導提到，對於美國而言，印度一直以來有消費俄羅斯原油的疑慮，但雷蒙多認為印度已經在做正確的事情，且印度擁有很多優勢，包括人口眾多、很多勞工與工程師，又是一個會講英文的民主法治國家。